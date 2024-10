Simeone: "No veo esa negatividad, para nada"

Majadahonda (Madrid), 5 oct (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ya pasó página de la derrota 4-0 contra el Benfica, de la que rechazó que fuera por falta de "intensidad" o "compromiso", y enfocó al duelo de este domingo contra la Real Sociedad, mientras descartó que haya "negatividad" en torno al equipo y admitió que su conjunto aún está en el proceso de la adaptación y tomar "una forma".

"Pienso que el clima que tenemos todos es bueno. Estamos trabajando en consecuencia del equipo que queremos tener. Es normal. Han venido jugadores sobre el final del mercado donde se tienen que adaptar, que están buscando su lugar. Y nosotros, desde el lugar que tenemos, generar que se adapten lo más rápido posible y que el equipo tome una forma rápidamente", repasó en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino.

"No veo esa negatividad, para nada. Se perdió un partido, se jugó mal y, en consecuencia, cuando juegas mal, tienes muchas posibilidades de perder. A ver si este domingo podemos hacer un gran partido con un gran rival, como la Real Sociedad", miró hacia adelante el técnico, que insistió en la explicación del 4-0 en Lisboa desde el juego y no desde la actitud.

"No vi al equipo sin intensidad, no vi al equipo sin compromiso. Lo vi al equipo falto de juego, de recursos y de hacer un buen partido. Y por eso se perdió. No achacaría siempre el perder a la falta de intensidad o la falta de compromiso. Es muy fácil decir falta de compromiso. El fútbol es jugar, aparte de tener compromiso e intensidad", valoró Simeone.

En el pasado ya la derrota contra el Benfica, el técnico está "buscando trabajar como siempre para el próximo partido" en el Reale Arena. "El primer día valoramos el encuentro, obviamente cerramos, como cerramos siempre, el partido anterior y, a partir de ahí, nos estamos dedicando a lo que me importa, que es la Real Sociedad", apuntó.

"Es un rival que no viene con tantos puntos como se merece por su juego en la Liga", continuó el técnico sobre su adversario, que es decimocuarto en la clasificación, con ocho puntos de 24 posibles. Ha ganado dos de los ocho duelos del campeonato hasta ahora.

"El jueves, (en la Real Sociedad) han jugado menos futbolistas de los teóricamente más titulares entre paréntesis, así que imaginamos por la forma de jugar que tiene el 'míster', que es muy clara y viene teniendo resultados importantísimos en estos últimos años, que no variará seguramente entre el 5-3-2 y el 4-3-3 por el que se está moviendo últimamente. Le ha dado muchos resultados ese 4-3-3 con Kubo, Becker, Oyarzabal...", dijo.

"Imagino un equipo valiente, que ataca y sobre todo los inicios de los partidos son muy fuertes. Tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", continuó Simeone, que, previsiblemente, incluirá hasta seis cambios en su once (Javi Galán, Clement Lenglet, Nahuel Molina, Conor Gallagher, Pablo Barrios y Alexander Sorloth, por Marcos Llorente, Reinildo Mandava, Samuel Lino, Koke Resurrección, Rodrigo de Paul y Ángel Correa), aunque no desveló sus intenciones en la rueda de prensa de este sábado.

"Buscaremos poner en el campo a los que creemos que pueden hacer un buen partido ante la Real Sociedad y ahí en esa situación me muevo", expuso Simeone, que sólo mantendría en la alineación inicial, respecto al 4-0 en Lisboa, al portero Jan Oblak; a los centrales Axel Witsel y José María Giménez y a los atacantes Julián Alvarez y Antoine Griezmann, a la espera de si finalmente juega Gallagher o Koke, que es la alternativa al inglés.

También fue preguntado por Luis Piñedo, preparador físico del Atlético. "Está trabajando muy bien, con mucha ilusión, mucha energía y es normal. Llega a un lugar importante dentro del club, donde ya llevaba varios años conociendo la casa y está trabajando muy bien", contestó. EFE