(Pre) Mallorca, Osasuna, Rayo y Celta quieren irse al parón en la zona alta

El RCD Mallorca, el CA Osasuna, el Rayo Vallecano y el RC Celta intentarán irse al segundo parón internacional de LaLiga EA Sports 2024-2025 en la zona alta de la clasificación y lejos del descenso en sus respectivos duelos a domicilio ante el RCD Espanyol, el Getafe CF, el Real Valladolid y la UD Las Palmas, correspondientes a la jornada 9 del campeonato y que se disputan este sábado. La actividad sabatina se abrirá a las 14.00 horas en el RCDE Stadium donde se verán las caras dos teóricos rivales directos por la permanencia como son el Espanyol y el Mallorca, aunque su situación clasificatoria y estado de ánimo son actualmente distintos El conjunto catalán, recién ascendido a Primera, marcha decimoséptimo clasificado con siete puntos y afronta el choque tras encadenar tres derrotas consecutivas, mientras que el bermellón llega mucho más tranquilo, sexto en la tabla, con el doble de puntos y después de haber sacado los últimos nueve puntos en juego. El equipo que entrena Manolo González necesita reaccionar para no correr el riesgo de irse al parón con malas sensaciones y la posibilidad de estar en zona de descenso. Tras un buen momento en el que sumó siete puntos seguidos, ha llegado otro flojo que esperan enmendar ante su afición, frente a la que muestra mejor cara y ante la que ha sumado sus dos triunfos. Sin embargo, delante va a tener al conjunto de Jagoba Arrasate, que tras un inicio algo dubitativo, parece haber cogido impulso y que busca una cuarta victoria consecutiva tanto general como a domicilio tras haber ganado en sus tres anteriores salidas (Leganés, Betis y Valladolid), lo que le haría incluso asentarse como candidato a Europa. Manolo González tendrá bajas importantes como las de Javi Puado, posiblemente su mejor jugador ofensivo, y de Leandro Cabrera, mientras que Jagoba Arrasate tiene la buena noticia de la vuelta de Martin Valjent, pero continúa sin Vedat Muriqi y Takuma Asano. OSASUNA SE EXAMINA A DOMICILIO EN EL COLISEUM Por su parte, el CA Osasuna también está en un gran momento de ánimo que espera alargar para quedarse en la zona alta de la clasificación de LaLiga EA Sports, aunque lo tendrá que hacer a domicilio, lo que más le está costando, en su visita (16.15) a un más necesitado y rocoso Getafe. El conjunto 'rojillo' está en la séptima posición empatado a puntos con el Mallorca gracias sobre todo a su fortaleza en El Sadar, donde el pasado fin de semana fue capaz incluso de golear al líder FC Barcelona (4-2), pero lejos de su feudo sólo ha sumado un punto, en Mestalla. El equipo de Vicente Moreno lleva 12 goles, pero sólo una a domicilio y ese déficit lo pondrá a prueba ante un Getafe que le recibirá animado después de estrenar su casillero de victorias tras imponerse 2-0 al Deportivo Alavés. De sus cuatro partidos en el Coliseum, los de José Bordalás no han encajado en tres y desde ahí tratarán de cimentar un nuevo triunfo que les deje fuera del peligro durante el parón. El técnico alicantino tiene la buena noticia de no tener bajas en su equipo y podría optar por volver una defensa de cuatro, y Moreno recupera a Javier Moncayola, que pugnará por un lugar en un once liderado por Ante Budimir y Bryan Zaragoza. EL VALLADOLID BUSCA AIRE ANTE UN SÓLIDO RAYO En el José Zorrilla (18.30), el Real Valladolid, otro equipo de la zona baja de la clasificación en serios problemas, tratará de coger aire en la visita de un rival directo por la permanencia como un Rayo Vallecano que parece estar más sólido y menos urgido. El recién ascendido conjunto vallisoletano marcha penúltimo clasificado con sólo cinco puntos, tres de ellos logrados en su primer partido ante el Espanyol. Desde entonces, siete jornadas seguidas sin ganar, con un notable problema en el aspecto ofensivo que debe corregir si no quiere pasar problemas ya que sólo lleva cuatro goles y no ha sido capaz de marcar más de uno todavía. Enfrente, un equipo franjirrojo, un tanto irregular, pero que tiene 10 puntos, un colchón que le permite jugar con algo menos de ansiedad, que se plantará en Valladolid tras cuatro jornadas sin perder, las tres últimas saldadas con empate, y cuya disciplina defensiva le está permitiendo sumar. Además, de sus cuatro salidas, sólo cayó en el RCDE Stadium (1-2). Paulo Pezzolano, entrenador del Valladolid, podría retocar su once en busca de encontrar soluciones a sus problemas, aunque mantiene su confianza arriba en Raúl Moro y Juanmi Latasa, mientras que Íñigo Pérez debe decidir si sigue apostando por la titularidad de James Rodríguez. LAS PALMAS, A ROMPER LA RACHA ANTE UN DUBITATIVO CELTA Finalmente, en el Estadio Gran Canaria (18.30), el colista UD Las Palmas buscará un primer triunfo esta temporada frente a un Celta con dudas para acabar por fin con su pésima racha para tener algo de tranquilidad durante el parón, aunque no le servirá en ningún caso para salir del descenso. Tras caer claramente ante el Villarreal CF (3-1), el conjunto grancanario arrastra ya 22 partidos ligueros seguidos sin ganar, su peor racha histórica y quinta del fútbol español. Sus tres empates han sido ante su afición y desde ahí espera encontrar alivio, aunque necesitará mejorar en las dos áreas. Por su parte, el Celta quiere irse al parón mirando más hacia arriba que hacia abajo después de empañar su esperanzador arranque de campaña con sólo un punto de los últimos nueve y un bajón ofensivo con sólo dos goles anotados. Además, su mayor solidez en el ABANCA Balaídos se contrapone con su menor fiabilidad como visitante ya que ha perdido en sus tres salidas. Luis Carrión, técnico de la UD Las Palmas y ya cuestionado, tendrá las bajas seguras de Jasper Cillessen, Mika Mármol y Marvin Park, y no sabe si podrá contar con Sandro Ramírez y Scott McKenna, mientras que Claudio Giráldez podría devolver la titularidad a Iago Aspas y tiene la baja en defensa de Jailson. --HORARIOS DEL SÁBADO DE LA JORNADA 9 DE LALIGA EA SPORTS. Espanyol - Mallorca. Hernández Maeso (C.Extremeño) 14.00. Getafe - Osasuna. Sánchez Martínez (C.Murciano) 16.15. Las Palmas - Celta. Cordero Vega (C.Cántabro) 18.30. Valladolid - Rayo Vallecano. González Fuertes (C.Asturiano) 18.30. Real Madrid - Villarreal. Cuadra Fernández (C.Balear) 21.00.

