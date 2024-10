Alejandra Prat desvela cómo es trabajar con su hermano Joaquín: "Me pone firme"

Mostrando su cara más solidaria, Alejandra Prat ha amadrinado el encendido en rosa del Corte Inglés de Serrano, Madrid, con motivo del día Internacional Contra el Cáncer de Mamá, en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Un evento muy especial en el que, vestida complamente de rosa en apoyo a la lucha contra esta enfermedad, ha lanzado un "mensaje de esperanza" destacado la importancia de la prevención revelando el susto que ella misma vivió hace unos meses. "Sin investigación no hay avance, pero lo más importante empieza en casa. Con exploraciones, que una misma sepa, ver si hay algo o si no. Acudir a tus citas médicas, a tus controles anuales... Yo no fallo. una vez al año tengo mi cita y si entre medias veo algo o pienso que hay algo, también voy, acudo al médico, en eso soy muy... este año tuve un momento que tuve un susto, afortunadamente se quedó en eso. Me noté un bultó y fui corriendo al médico, pero afortunadamente todo fue bien, igual que va bien, puede no ir. Hay que estar ahí y estar pendientes" afirma. También es importante, como destaca, concienciar respecto al cáncer, algo que inculca a sus hijos porque como confiesa, "tengo muchas amigas, muchas lo han pasado sus hijos, otros lo han pasado ellas... Yo siempre pienso que tengo mucha suerte. Ahora tenemos un caso muy cercano de mi tía, está pasando otro tipo de cáncer y hay que estar ahí, hay que buscar soluciones y ser positivos. Hacer una piña y apoyarse". "Y mis hijos ya tienen una edad, son adolescentes, entienden perfectamente lo que es el mundo y pueden ver que puede ser cualquiera, creo que verlo de cerca es importantísimo" añade. Respecto al momento que está viviendo, Alejandra confiesa que "no me puedo quejar, que me quede como estoy. Siempre he disfrutado de todas las etapas de mi vida, pero esta me encanta, con mis hijos mayores, ellos tienen su vida, no tengo que estar 24/7, poder volver a trabajar en lo que me gusta, disfrutarlo con más consciencia y más madurez, creo que es una suerte. Soy feliz con mi marido, mi madre, mis hermanos... todo bien". Y como asegura, está encantada con su faceta de colaboradora de 'Vamos a ver', donde trabaja mano a mano con su hermano Joaquín Prat que, como nos cuenta entre risas, "también te digo que me manda más que a nadie, me tiene así. Al final para bien o para mal una tiene que cumplir, yo la primera. Ahí me pone firme y yo más firme que nadie" bromea. La actualidad manda y Alejandra también se ha pronunciado sobre el escándalo protagonizado por Bárbara Rey tras salir a la luz sus imágenes y sus audios con el Rey Juan Carlos: "A mí es que me parece todo de principio a fin una película, qué quieres que te diga. Yo no sé, no sé qué creerme, que no creerme, si Ángel ha hecho las fotos que parece ser que sí, me parece dramático hacerle hacer eso, que luego tu hijo lo saque... no entiendo sus motivos, yo lo haría de otra forma, pero respeto a cada uno, entiendo sus motivos y al final a nivel periodístico es algo que nos interesa a todos". "Pero como madre tiene que ser durísimo, ver cómo se ha llegado a esta situación cuando pensabas que todo estaba bien. Ángel tiene 43 años de silencio y no sé que decirle, me da mucha pena ver cómo está sufriendo, ver cómo está sufriendo Sofía, igual que Bárbara. Es una mujer que ha trabajado mucho, que ha vivido una época complicada para las mujeres y ahí está" concluye. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!

