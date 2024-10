La escritora Vanessa Seijo recibe el XII Premio El Barco de Vapor Puerto Rico

San Juan, 3 oct (EFE).- La escritora puertorriqueña Vanessa Seijo fue galardonada este jueves con el XII Premio El Barco de Vapor Puerto Rico por su obra 'Dos detectives y un gato', de la que se destacó su originalidad y profundas adaptaciones a la cultura de la isla caribeña.

Este premio, otorgado por la Fundación SM y uno de los más prestigiosos en la literatura infantil de la isla, reconoce "el talento y dedicación" de Seijo, según el comunicado.

"Siempre he escrito desde la periferia literaria. Al fin y al cabo, mi trabajo es ser madre y maestra (ahora retirada) y no me sentía con los méritos artísticos para decir 'soy escritora' y creérmelo", dijo Seijo, quien recibió un premio de 12.000 dólares y su obra fue publicada por SM Puerto Rico.

"Recibir el prestigioso XII Premio El Barco de Vapor confirma que hay espacio para mis historias, que los sueños de niña se cumplen. Que se puede ser maestra y mucho más", sostuvo la escritora, quien actualmente trabaja en la novela 'Steampunk/Historia alternativa sobre Puerto Rico'.

Originaria de San Juan, Seijo dedicó casi tres décadas de su vida a la educación en el sistema público y no fue hasta 2010 que publicó su primera novela, 'Nicolás, la abuela Margot y el hechicero', con SM Puerto Rico.

Ha colaborado con varias revistas electrónicas y medios tradicionales y su obra ha sido parte de antologías como 'Cápsulas del Tiempo', una colección de historias sobre el huracán María.

"En SM estamos muy orgullosos de que una obra como 'Dos detectives y un gato' haya sido la ganadora. Vanessa Seijo logró combinar de manera magistral la tradición puertorriqueña con una narrativa moderna y divertida que resonará con nuestros jóvenes lectores", expresó Juan Reyes, director general de SM Puerto Rico.

Reyes explicó que el jurado destacó la obra por su capacidad para revivir y redefinir los valores de amistad y comunidad y por su narrativa fresca y humorística en el género detectivesco.

Además, el libro establece el valor de las bellezas del Viejo San Juan y aborda temas como el amor por los animales y la importancia de la historia y el patrimonio cultural, resaltando la figura del pintor José Campeche y Jordán.

'Dos detectives y un gato' es una novela inspirada en hechos reales que sigue la vida de Mónica, una niña cuya rutina se transforma cuando un gato llamado Morro y un compañero de clase, Yadriel, entran en su vida.

Lo que comienza como una amistad inusual se convierte en una emocionante aventura cuando, durante una excursión escolar al Viejo San Juan, descubren un complot para robar valiosas obras de arte.

El Premio El Barco de Vapor Puerto Rico se celebra anualmente desde 2007 y está destinado a reconocer y promover la literatura infantil en la isla. A lo largo de los años, este certamen ha impulsado la carrera de numerosos escritores locales como Tina Casanova, Mayra Montero y Janette Becerra.

Además de la entrega del premio de esta edición, Reyes anunció la apertura de la convocatoria para el XIII certamen El Barco de Vapor Puerto Rico e invitó a todos los escritores, tanto emergentes como consolidados, a participar en la competencia literaria. EFE