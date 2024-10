Bagnania: "Motegi es un circuito con el que me siento muy bien"

Redacción deportes, 3 oct (EFE).- Francesco 'Pecco' Bagnaia, piloto italiano de Ducati Lenovo Team ganador de los dos últimos campeonatos del mundo, y que actualmente ocupa la segunda posición en la general a 21 puntos del español Jorge Martín, aseguró que se siente "muy bien" en el circuito de Motegi donde se va a disputar el Gran Premio Motul de Japón y que "se adapta mejor" a sus cualidades que el trazado indonesio de Mandalika, donde se corrió el pasado fin de semana.

"Teniendo en cuenta el circuito y el rendimiento de Jorge en Mandalika, tenemos que ver qué pasa este fin de semana. Motegi es un circuito que me gusta, que se adapta mejor en comparación con Mandalika, que había muchos puntos complicados. Es más similar a Austria y es un circuito con el que me siento muy bien. Veremos este fin de semana. El tiempo podría ser distinto al resto de la temporada porque parece que podría llover el domingo para la 'qualy'. Debemos estar preparados para cualquier situación. Nuestro resultado y rendimiento podría ser muy bueno y podríamos empezar a ganarle puntos a Jorge", dijo.

"Ha sido una temporada difícil por los errores que ambos hemos cometido, pero es cierto que él ha sido más constante. En las siguientes carreras tenemos que dar pasos adelante en cuanto a rendimiento porque nos hemos perdido un poco en las últimas carreras. Pero estoy muy satisfecho de estar aquí, luchando hasta el final", apuntó en la rueda de prensa oficial previa.

Bagnaia considera que a día de hoy su principal rival por el título es Martín: "Es fantástico estar aquí batallando de nuevo de este modo y sería fantástico tener una batalla entre nosotros antes del final de la temporada. Es una continuación, no una repetición, del año pasado. Y ganará el mejor".

Pese a ello el español Marc Márquez y el también italiano Enea Bastianini aún tiene opciones matemáticas: "Desde el principio de la temporada existe Jorge y yo y los demás. Matemáticamente existe la posibilidad de que Marc y Enea sean campeones y tenemos que tenerlos en cuenta, sabemos perfectamente lo fácil que es irse al suelo o cometer un error. En esta temporada es algo que puede cambiar muy rápidamente y los voy a tener en cuenta hasta el final.

"No me importa si somos tres, cuatro o cinco. Quiero estar como líder otra vez, y no cambia nada. Creo que este contexto es bueno para nosotros, también Tailandia y Malasia. Tenemos circuitos en los que somos muy fuertes. Nos encontramos en una situación en la que tenemos que ser mejores", agregó.

Sobre la posibilidad de que la lluvia haga acto de presencia el fin de semana, apuntó: "Lo más importante sería estar preparado para cualquier situación. Hay que controlar para no tomar demasiados riesgos, pero queremos los puntos. Es una de las cosas más complejas y también de las mejores que hacer porque te da muchísima motivación y adrenalina. Hay que estar preparados".

Asimismo , aseguró que lo que más lee gusta es la victoria. "Me encanta luchar, me encanta entrenarme para ganar, ganar un campeonato o las carreras. Nada te da la misma sensación que la victoria. Todos los sacrificios y todo el trabajo no es nada con la sensación de victoria. Das el cien por cien y no importa lo que tengas que hacer para lograr el resultado", apuntó.

"Mis sueños están llegando, aunque van en aumento, cada vez quiero mas. Pero estoy súper orgulloso y súper satisfecho con mi carrera, con el modo en el que se ha desarrollado y se desarrolla. Me gustaría seguir dando el máximo posible", completó ante los medios. EFE