Hidalgo: "Soy de la generación Disney y esto un cuento de hadas que ha terminado muy bien"

Madrid, 29 sep (EFE).- Ángel Hidalgo, ganador del Abierto de España, declaró este domingo que ya se puede "morir tranquilo" tras ganar el torneo con dos hoyos de desempate a Jon Rahm, algo que fue "increíble", y bromeó diciendo que es de la "generación Disney y esto un cuento de hadas que ha terminado muy bien".

El golfista marbellí, de 26 años, celebró en el Club de Campo Villa de Madrid su primer triunfo en el circuito europeo tras culminar con una sufrida victoria en dos hoyos de desempate un torneo que dominó desde la primera jornada.

"Sabíamos que hoy el comienzo iba a ser duro porque Rahm juega muy bien. Yo empecé cero nervioso, de hecho ayer estaba más que hoy, pero las cosas no salieron bien al principio. El hoyo ocho fue clave porque a David Puig, que estaba jugando muy bien, no le salieron las cosas y a mi ese hecho me dio confianza", dijo Hidalgo, al término del partido final.

La victoria se decidió en el segundo hoyo del desempate, en el que Hidalgo metió la bola en el agujero en tres impactos y Rahm en cuatro tras una mala salida que mandó su primer lanzamiento a la zona de drenaje.

"Yo sabía que Rahm iba a acabar bien, sabia que le iba perfecta la bandera del 18 y por eso es quién es y ha ganado lo que ha ganado. Por eso doy mucho valor a este triunfo. Ya me puedo morir tranquilo. Ha sido increíble. No solo por ganar un torneo del circuito europeo, que es un sueño, sino porque Madrid es como mi casa. Aquí tengo muchos amigos y siempre que tengo un fin de semana libre vengo. Es algo inexplicable", manifestó.

Para Hidalgo "lo más difícil durante la jornada final ha sido el cambio de estado del césped respecto al resto de días por el viento".

"En velocidad no ha variado demasiado pero sí en el bote. Ayer y hoy ha botado mucho la pelota. Por eso era muy importante meterla al 'green'. Al final he conseguido que salieran las cosas y estoy muy contento. He tenido poco estrés, me he sentido muy cómodo durante todo el día y estoy con ganas de seguir", comentó.

"Esto es fruto del trabajo de todos estos años. La gente me ve como un jugador algo diferente a lo normal. Ves a Jon Rahm e impone como anda, la forma que tiene de jugar. Yo voy alimentándome del publico, de las risas, de ir chocando con los niños. Soy un jugador diferente al convencional y por eso creo que me ha ido bien. He sabido conectar con el público. Hubiera ganado o hubiera perdido me hubiera sentido orgulloso pero soy de la generación Disney y esto un cuento de hadas que ha terminado muy bien", señaló.

El jugador marbellí también bromeó sobre una situación que le pasó durante el juego con el caddie de Jon Rahm y que hizo reír a los periodistas en la conferencia de prensa.

"A mitad de recorrido se ha presentado diciendo que se llama Adam y yo, que estaba nervioso, le he respondido 'Adam'. Se ha empezado a reír y ha debido pensar que era gilipollas. Hemos estado charlando, del campo, de lo fuerte que hemos pegado a la pelota y ha sido una anécdota", concluyó. EFE