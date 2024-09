Hidalgo culmina su gesta ante Rahm y conquista el Open de España

El golfista español Ángel Hidalgo se proclamó campeón del Open de España este domingo al completar una semana perfecta en el Club de Campo Villa de Madrid, líder de principio a fin y aguantando la presión de tener al exnúmero uno del mundo Jon Rahm pisándole los talones, para ganar así su primer torneo del DP World Tour. Hidalgo, cerca del número 400 del mundo, culminó la mejor semana de su carrera, a sus 26 años, con la conquista del Abierto nacional en el segundo hoyo de desempate contra el de Barrika. El marbellí rozó la perfección con su juego de ingenioso Hidalgo para ponerse en cabeza el primer día y aguantó las cuatro jornadas en lo más alto de una tabla apretada y con Rahm en busca de su cuarto título. La traca final sirvió un partido estelar con ambos más David Puig, duelo patrio en el que el catalán empezó enchufado. Puig, miembro del LIV Golf y olímpico en Paris 2024 como Rahm, se puso líder con tres golpes de renta en el hoyo siete. Sin embargo, el momento bueno llegó también al andaluz y al vasco, quedando un mano a mano entre ambos en los segundos nueve hoyos. Rahm, que fue padre el lunes, pasó una gripe complicada y llegó a Madrid in extremis y sin tocar un palo en una semana, estaba donde quería cuando salió en el último partido del día a las 13:05. El vasco avisó que iría al ataque, que Hidalgo se encontraría con un escenario de tensión nunca vivido antes, y así fue. 'Birdie' de uno, 'bogey' de otro, y los dos golpes de renta al limbo en el hoyo 1. Pareció el derrumbe que muchos esperaban, la caída del líder y la irrupción del favorito, pero Hidalgo, tras dos 'bogeys' más, se rehizo con dos 'birdies'. También reaccionó Rahm, hasta un hoyo 13 que fue clave. El vasco falló la salida y terminó cediendo dos golpes con un 'doble-bogey'. Aunque Hidalgo (-14) perdonó el 'birdie', la renta del andaluz se asentó en dos impactos. Rahm reaccionó con 'birdie' en el 14, pero también lo hizo el líder, y el de Barrika no se dio muy buenas opciones a partir de ahí. Con todo, la emoción llegó hasta el final, con un 'birdie' casi imposible del tres veces campeón en el hoyo 17. Con un golpe de renta, ambos buscaron el 'green' en el 18 y a los dos se les quedó un 'putt' de dos metros para hacer el 'birdie'. El campeón de dos 'grandes' lo hizo y, después de cuatro días de la mayor presión de su vida, Hidalgo falló el suyo. Así, el torneo tuvo el final más emocionante posible: un 'playoff' en el 18 entre dos jugadores españoles. Un primer intento no fue suficiente y, en el segundo hoyo de desempate, Rahm falló la salida e Hidalgo culminó su gesta, demostrando lo que lleva dentro, ante el favorito. Por detrás, Puig no pudo detener su crisis, pero terminó tercero con -10, empatado con otros cinco golfistas que en verdad no inquietaron en la lucha por el título, salvo el sueco Jens Farsbring, quien llegó a ponerse segundo pero cedió 'bogeys' en el 15 y 16. Además, el inglés Tommy Fleetwood ocupó ese podio también, mientras que otra de las figuras del torneo, el estadounidense Patrick Reed fue décimo (-8).

