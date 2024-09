Miles de jóvenes se reúnen en Bruselas por la visita papal en un festival por la esperanza

Gonzalo García Moreno y Pau Mompó Alberola

Bruselas, 28 sep (EFE).- Miles de jóvenes católicos se congregan este sábado en Bruselas, en el festival "Hope Happening", para celebrar la visita del papa Francisco a Bélgica, en la víspera de la misa multitudinaria que el sumo pontífice oficiará en el estadio rey Balduino.

El evento, cuyo nombre se traduce del inglés como "La esperanza que acontece" y que tiene lugar a poca distancia del Estadio Rey Balduino donde el papa presidirá la eucaristía el domingo, sigue el espíritu de las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ), con actividades como peregrinaciones por Bruselas, talleres sobre fe y actuaciones musicales.

Creyentes de entre doce y treinta años se reúnen desde las 10.00 de la mañana para recorrer el tramo final hasta el festival en una peregrinación por la "unidad, el clima y los refugiados" que partió desde diferentes puntos de la capital hasta el complejo de exposiciones Brussels Expo.

"He empezado la peregrinación sobre las 10 de la mañana desde la estación central y, aunque iba solo, me he acoplado a un grupo de gente. Hemos parado en alguna iglesia y nos han puesto un sello", señala a EFE Guillermo García, español de 23 años.

Organizado por unas cuarenta asociaciones juveniles cristianas de Flandes, Valonia y Bruselas con el apoyo de la Conferencia Episcopal de Bélgica, el evento cuenta con talleres sobre la fe, la esperanza y cualquier otra inquietud, aunque no sea religiosa, en lo que los organizadores definen como una "auténtica aldea de inspiración".

"Nuestro taller está centrado en la confesión, tratamos de ayudar a la gente a vivirla mejor y explicarles qué etapas hay en este sacramento", señala a EFE Seppe Segers, del club Narval, vinculado al Opus Dei.

Estas actividades dan paso a la música, que empezó a sonar a las tres de la tarde, como parte de un festival en el que participan artistas como Feel God, Jean Bosco Safari y el cura y DJ Padre Guilherme, famoso por su actuación en la JMJ de Lisboa en 2023.

Actuaciones que ponen a bailar y cantar temas con motivos cristianos a jóvenes de todo el mundo, entre ellos, españoles y latinoamericanos que siguen ilusionados al papa Francisco, con el que comparten su lengua materna.

"Que el papa hable español es algo maravilloso porque es un latinoamericano que aparentemente rompe con el protocolo, pero es porque es él mismo y yo creo que es una forma de acercarse a la gente", afirma Erika Roy, costarricense y residente en Bruselas que acompaña a su hijo al evento.

La música, muy presente en el catolicismo, aún resuena también en la basílica del Sagrado Corazón de Koelkelberg (Bruselas), la quinta iglesia más grande del mundo en la que el grupo belga "Papamobile" grabó el vídeoclip de la canción "Todos" con motivo de la visita del papa a Bélgica.

En otro de los templos más icónicos de la capital belga, la catedral de San Miguel y Santa Gúdula, se reunirán esta noche los fieles en una vigilia con motivo de la beatificación de la monja de la Orden de las Carmelitas Descalzas, Ana de Jesús (Medina del Campo, 1545-Bruselas, 1621), que tendrá lugar en la misa que el papa Francisco celebrará el domingo.

"La vigilia estará centrada en torno a la capa que Santa Teresa de Jesús le da a Ana de Jesús. Es un símbolo de la transmisión del carisma y de la herencia teresiana”, señala a EFE el padre General de la Orden de las Carmelitas Descalzas, Miguel Márquez Calle.

Hasta el domingo aguardarán los jóvenes reunidos en el Hope Happening, fieles que pasaran juntos la noche "en una ambiente mágico" en un camping cubierto ubicado en el centro de exposiciones de Bruselas a la espera de la misa que el papa oficiará la mañana siguiente. EFE

(foto) (vídeo)