El Papa se reúne con un grupo de 17 víctimas de abusos en Bélgica

El Papa se ha reunido este viernes a última hora con un grupo de 17 "víctimas de abusos sexuales por parte de miembros del clero en Bélgica", según ha informado la oficina de prensa del Vaticano. La reunión --de carácter privado y a la que no han asistido periodistas-- duró más de dos horas y no terminó hasta alrededor de las 21.00 horas. En el transcurso del encuentro, según ha informado el Vaticano, los participantes "pudieron trasladar al Papa sus historias y su dolor y expresar sus expectativas respecto al compromiso de la Iglesia contra los abusos sexuales". El Papa pudo "escuchar y acercarse a su sufrimiento, expresó su gratitud por su valentía y el sentimiento de vergüenza por lo que habían sufrido de niños a causa de los sacerdotes a los que estaban confiados, tomando nota de las peticiones que le hicieron para que pudiera estudiarlas", detalla el comunicado. El escándalo de la pedofilia en la Iglesia es uno de los temas centrales del viaje apostólico de Francisco al corazón de Europa esta semana. Precisamente, en su primer discurso en Bélgica, Francisco instó a la Iglesia a asumir "la vergüenza de los abusos a menores". "Hoy en la Iglesia misma existe este delito y la Iglesia debe avergonzarse y pedir perdón y tratar de resolver esta situación con humildad cristiana y hacer todo para que no vuelva a suceder. Si un abuso es suficiente para avergonzarse, la Iglesia debe pedir perdón por ello. Esta es nuestra vergüenza y nuestra humillación", aseguró. La lacra de los abusos sexuales es una herida profunda en este país, marcado por las acusaciones de encubrimiento de la verdad. La semana pasada, el Parlamento belga votó a favor de la creación de una comisión de investigación sobre los abusos sexuales contra menores cometidos por personas relacionadas con la Iglesia católica, como el obispo emérito de Brujas, monseñor Roger Vangheluwe, que fue reducido por el Vaticano al estado laical recientemente. Por otro lado, este sábado por la mañana, Francisco se ha reunido con dos de los vicepresidentes de la Comisión Europea, Margarítis Schinás y Dubravka Suica, así como con responsables de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También saludó a los fieles congregados en el exterior.

