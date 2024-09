Rodrigo Cortés presenta 'Escape', con la colaboración de Scorsese: "Él es la razón por la que soy cineasta"

El cineasta Rodrigo Cortés ha presentado este viernes en San Sebastián su nueva película, 'Escape', en la que Martin Scorsese es el productor ejecutivo y se ha deshecho en elogios hacia el realizador americano. "Obviamente, yo supe de él mucho antes que él de mi. Él es mi referente desde la adolescencia y probablemente es la razón por la que me dedico al cine", ha afirmado en una entrevista con Europa Press. Esta colaboración nació en un encuentro entre ambos en los Premios Princesa de Asturias, cuando el veterano realizador le pidió que le mantuviera al tanto de todo lo que hiciese el español porque le gustaba mucho su cine. "Su equipo me avisó de que no le había llegado nada, entonces me decanté por 'Escape' y a los pocos días me escribió diciéndome que le había entusiasmado y me dijo que quería ayudar a hacerla posible", ha señalado. Pese al ofrecimiento de Scorsese, Cortés afirma que no fue una presión añadida porque "uno asume que desde el primer instante en que uno se levante ya decepciona". "Uno tiene ya suficientes presiones a diario, como para inventarse otras. Tener su nombre detrás es una responsabilidad adicional, pero a la vez no. Simplemente tratas de hacer la mejor película posible", ha indicado. El cineasta ha desvelado que la película es una adaptación del libro homónimo de Enrique Rubio, a quien advirtió que era difícil trasladar la historia al cine, por lo que decidió "traicionar" el libro. "Leí su novela hace ocho años, cuando era un manuscrito. Me gustó mucho, pero creía que no era adaptable al cine por su historia. Sin embargo hace dos años, le pedí traicionar su novela aunque respetando profundamente su premisa y su capacidad transgresora y disruptiva", ha comentado. 'Escape' está protagonizada por Mario Casas, quien interpreta a un hombre "estropeado" y obsesionado con el cumplimiento de las leyes. "Es un personaje que a veces es enormemente primario con su obsesión y a veces es casi un animal. Uno no sabe si nace de algún tipo de enfermedad, obviamente está estropeado, eso es un hecho, pero uno no sabe exactamente por qué, no es necesariamente por un trastorno, porque cuando accedemos a su pasado da la impresión de que estaba bien", explica. Al contrario que en la novela, el personaje de Casas no es una persona con asperger diagnosticado y simplemente es un hombre "al que no se le puede amenazar con nada", puesto que cualquier cosa con la que se le amenaza sería su objetivo. "Es inmanipulable", añade. RECONOCIMIENTO EN ESPAÑA Por otro lado, Rodrigo Cortés ha reconocido que aprendió a amar el cine pero no por los premios y que se siente muy "agradecido y privilegiado" porque le "dejen" seguir haciendo películas. "Mientras me dejen hacer mis películas, yo me sentiré muy reconocido y muy a gusto. Los premios no es algo en lo que se deba pensar porque te desubicas y pierdes los motivos por los que deberías hacer lo que haces", ha apostillado.

