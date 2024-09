Albares comparecerá el próximo viernes en el Congreso para explicar la acogida de Edmundo González

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparecerá el próximo viernes a petición propia ante la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados para explicar la decisión de acoger en España al candidato opositor venezolano Edmundo González. Según el orden del día dado a conocer por la Cámara Baja, el ministro comparecerá a partir de las 12.00 horas ante la citada comisión para explicar esta cuestión así como "para dar cuenta del desarrollo de las negociaciones del acuerdo en relación a Gibraltar", tras la reunión celebrada en Bruselas el pasado 19 de septiembre. Además, la agenda también incluye otro punto: "explicar la posición de España ante la situación internacional actual". Cabe esperar que aquí el ministro aborde la escalada que se está produciendo en Oriente Próximo, con el recrudecimiento del enfrentamiento entre Israel y el partido-milicia chií Hezbolá en Líbano, así como la continuación del conflicto en Gaza en vísperas del primer aniversario del atentado de Hamás que lo desencadenó. En este apartado, es muy probable que también se aborde la crisis diplomática con México a resultas de la exclusión del Rey Felipe VI de la toma de posesión de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, el próximo martes. Albares solicitó este miércoles su comparecencia ante la Comisión de Exteriores para discutir este asunto pero este punto no está en el orden del día. Por último, Albares también ha pedido acudir a la Comisión de Exteriores para presentar el Informe final del II Plan Nacional de Acción Mujeres, Paz y Seguridad, así como el Informe de Ejecución de 2023 del Plan de Acción para la Política Exterior Feminista 2023-2024. EL CASO DE EDMUNDO GONZÁLEZ El ministro había solicitado comparecer en el Congreso para explicar la acogida de Edmundo González, a quien España prevé dar asilo, un día después de que este aterrizara en Madrid el 8 de septiembre a bordo de un avión de la Fuerza Aérea española. Desde entonces, se han conocido algunos detalles sobre cómo se gestó la salida del candidato opositor de su país, el cual pasó unos días en la residencia del embajador en Caracas, Ramón Santos, antes de poner rumbo a Madrid. Durante esa breve estancia, tras permanecer un mes en la residencia del embajador holandés, González recibió varias visitas de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quienes, según ha denunciado, le sometieron a coacciones y chantaje. El presidente de la Asamblea, uno de los hombres fuertes del chavismo, ha negado este extremo y ha hecho públicas varias fotos en las que se ve al embajador español mientras Edmundo González firma un documento en el que reconoce a Nicolás Maduro como ganador de las presidenciales. El opositor ha asegurado que se vio obligado a firmar para poder salir de Venezuela y que el documento carece de ninguna validez. Por su parte, Albares ha defendido en todo momento que el Gobierno no mantuvo ninguna negociación con Caracas en relación con la salida de González y que fue este quien tomó la decisión que consideró oportuna, ya que también se le ofreció permanecer el tiempo que quisiera en la residencia del embajador, toda vez que había una orden de arresto en su contra. Además, ha asegurado que el embajador siguió en todo momento sus instrucciones de no inmiscuirse en las gestiones del opositor, limitándose a ofrecerle un espacio seguro para que este pudiera mantener los contactos que fueran necesarios para decidir su futuro.

