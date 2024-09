Tamara Falcó nos habla de su tratamiento de fertilidad

Tamara Falcó ha sido presentada por Ana Lérida como Gran Ambassador de Salones Anara y lo ha hecho con una gran sonrisa en su rostro, luciendo corte impresionante, con luz y muy oxigenado. La hija de Isabel Preysler nos ha confirmado que está viviendo uno de sus mejores momentos personales y nos ha contado cómo lleva su tratamiento de fertilidad. "Hay una médico que estoy viendo en Barcelona" nos confesaba la colaboradora de televisión cuando le preguntábamos si es cierto que se está sometiendo a un tratamiento de fertilidad. Además, nos ha explicado que en estos momentos se está cuidando porque su doctora "me ha hablado de diferentes opciones dentro de mis valores morales". Tirando de sentido del humor, Tamara se quedaba sorprendida cuando se enteraba que su madre había pedido a la prensa que no se le agobiara con el tema de la maternidad... y es que parece que es ella la que está deseando ser abuela. "¿Ha dicho eso mi madre? pues vosotros le podéis decir lo mismo a ella, está deseando que Íñigo y yo tengamos lo que sea, la madre de Íñigo también y nosotros" nos comentaba la hermana de Ana Boyer, que reflexionaba: "No lo hemos logrado hasta ahora, es lo que hay, hay ciertas cosas que si no pasan... pues no es para nosotros y ya está". Por último, la Marquesa de Griñón nos aseguraba que "todo está fenomenal" en su matrimonio y, aunque están manos a la obra para cumplir ese sueño de ser padres considera que "estamos muy contentos".

