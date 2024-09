Kyle Kuric: "Mi mentalidad es ganar cada partido y vengo a ayudar a conseguir esto"

Andorra La Vella, 26 sep (EFE).- Kyle Kuric, escolta del MoraBanc Andorra, vuelve a jugar el sábado (20.45 horas) un partido de la Liga ACB después de estar una temporada a la VTB League en una segunda etapa al Zenit de San Petersburgo. "Mi mentalidad es ganar cada partido y vengo a ayudar a conseguir esto mismo" aseguró a EFE este jueves durante el día de medios del club.

El jugador de Evansville, de 35 años, firmo un contrato de dos años con el MoraBanc Andorra. En sus cuatro temporadas en el Barça fue un jugador importante y clave en el juego exterior. Antes militó en el Gran Canaria, el rival del sábado en el debut en la Liga Endesa. Él es el fichaje estrella del club del Principado y está deseando empezar.

"Tenemos ganas de jugar delante de nuestros aficionados, pero somos conscientes que será un partido muy difícil contra uno de mis exequipos en la Liga ACB. Jugué allí tres años y los conozco muy bien, especialmente, 'Taph' Savané. Ellos tienen muy buen equipo y tienen el nivel para hacerlo muy bien está temporada", añadió.

Kuric elogió la confección de plantilla de Francesc Solana, director deportivo, con siete fichajes. "Yo creo que tenemos un equipo muy bueno y con mucho talento. Vamos a ver si conseguimos cohesionarnos como grupo. Si jugamos como equipo lo haremos bien está temporada. El primer objetivo es ser el mejor equipo que podamos, pero para jugar Copa y 'play-off', ya veremos. Cada semana y cada partido necesitamos mejorar".

El estadounidense tiene claro porque aceptó la oferta del MoraBanc Andorra: "Vine aquí para estar cerca de mi casa y de mi familia. Además se trata de un contrato un poco largo para mí y es un club que yo no conocía muy bien, pero ellos hacen cosas como profesionales. Mi primera impresión fue muy buena y trabajan para ser mejores cada día".

Su familia vive en Barcelona y uno de sus hijos juega en la cantera del Barça. "Tengo la familia en Barcelona. Uno juega a baloncesto y al fútbol en el Barça. Tiene talento para los dos deportes aunque yo creo que tiene más talento para jugar a baloncesto. Él tiene altura y mucho futuro en este deporte. Además tiene buena mano y es buen tirador. Puede ser la genética", comenta sonriendo.

Él vivió dos etapas en el Zenit de San Petersburgo y agradece volver a estar cerca de los suyos. "Me gustaría tenerlos más cerca, pero ahora los podré ver cada semana. Cuando vivía en Rusia sólo los veía dos o tres veces al año. Ahora mejora todo para mi y para ellos".

Kuric llegó con una fascitis plantar, pero el jugador ya se encuentra en perfectas condiciones. De hecho, anotó 19 puntos en el partido de semifinales de los Qualifiers de la Liga de Campeones FIBA. "Los 'fisios' de aquí son muy buenos y me encuentro mucho mejor", destaca.

La mentalidad de Kuric cambia. Los últimos años ha estado en proyectos ganadores y ahora viene a un MoraBanc Andorra que suma dos temporadas seguidas en la ACB. "Yo quiero ganar todos los partidos. Juego para eso. No quiero venir aquí a pasearme. Hay que ir poco a poco ya que somos un equipo muy nuevo. El baloncesto es muy diferente porque estaba en equipos que estaba obligado a ganar y aquí la mentalidad cambia y es muy diferente para mí".

Se siente a gusto con el estilo de juego de Natxo Lezkano. "El estilo de juego me gusta. Tenemos talento, pero no tanto para tirar tantos tiros. Necesitamos jugar con energía y así ganaremos partidos".

Ya tiene 35 años y la idea de la retirada ya empieza a sobrevolar por su cabeza. "Estoy pensando en una posible retirada desde hace unos años. Después de jugar en el Barça me lo pensé, pero en el Zenit subí mi nivel otra vez. Tengo un pie en pista y otro en fuera. Hasta hoy estoy disfrutando y el baloncesto es mi vida. No pienso en ser entrenador, puede que entrenador personal de tiro".

En está pretemporada se le ha visto jugar sin su clásica cinta negra en la cabeza. Él sufrió un meningioma en el cerebro. "La cinta la llevaba en el Barça porque hay muchos golpes y lo necesitaba. En Rusia no la lleve y no tuve ningún golpe. Empezaré sin y si lo necesito volveré con ello. Me siento mucho mejor. Todo está normal desde esas operaciones", sentenció Kuric. EFE

