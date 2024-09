Rufián celebra que México no invite a Felipe VI a la toma de posesión de su presidenta electa: "Viva México, cabrones"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha respondido con un "Viva México, cabrones" al ser preguntado por la decisión de Méico de no invitar al jefe del estado español, el rey Felipe VI, a la toma de posesión de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, prevista para el próximo 1 de octubre. Rufián mostraba así, desde los pasillos del Congreso, su apoyo a la decisión del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ya ha sido criticada por el Gobierno español. Así, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha tachado de "inaceptable" que no se invite al Rey de España a esa ceremonia y, en ese contexto, ha optado por no enviar a ningún representante a ese acto.

