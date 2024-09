Nueva especie de tiburón fantasma de aguas profundas

Una nueva especie de tiburón fantasma que vive exclusivamente en las aguas profundas ha sido descubierta en el oceáno cercano a Australia y Nueva Zelanda. El pez fantasma de nariz estrecha de Australasia fue descrito por la doctora Brit Finucci, científico pesquero del NIWA (National Institute of Water and Atmospheric Research) de Nueva Zelanda. Anteriormente se pensaba que formaba parte de una única especie distribuida globalmente, hasta que la investigación reveló que es genética y morfológicamente diferente a sus primos. Los tiburones fantasma, o quimeras, son un grupo de peces cartilaginosos estrechamente relacionados con los tiburones y las rayas. Otros nombres para estos misteriosos animales incluyen pez rata, pez conejo y pez elefante. Tienen la piel lisa, sin escamas, y se alimentan de crustáceos como camarones y moluscos con sus distintivos dientes en forma de pico. "Harriotta avia (como ha sido denominada) es única debido a su hocico alargado, estrecho y deprimido; tronco largo y delgado; ojos grandes; y aletas pectorales muy largas y anchas. Es de un hermoso color marrón chocolate", explicó Finucci en un comunicado. "Los tiburones fantasma como este están confinados en gran medida en el fondo del océano, y viven en profundidades de hasta 2.600 metros. Su hábitat hace que sean difíciles de estudiar y monitorear, lo que significa que no sabemos mucho sobre su biología o estado de amenaza, pero hace que descubrimientos como este sean aún más emocionantes", añadió. Los especímenes fueron recolectados en Chatham Rise frente a la costa de Nueva Zelanda durante los estudios de investigación para Fisheries New Zealand.

