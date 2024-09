Rusia tiene capacidad para hacer "en cualquier momento" un ensayo nuclear pero asegura que todo depende de EEUU

Las instalaciones militares que Rusia tiene en el Ártico están preparadas para albergar "en cualquier momento" un ensayo nuclear, según las autoridades, que no obstante descartan dar este tipo de pasos si Estados Unidos se ciñe a sus actuales compromisos y tampoco lleva a cabo ninguna prueba. Los ensayos nucleares simbolizaron el pulso librado en la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, pero el último realizado por Rusia data ya del año 1990. Fue el archipiélago de Nueva Zembla, unas islas remotas que en teoría siguen listas para un hipotético nuevo desafío. Así lo asegurado el principal responsable del centro de pruebas, Andrei Sinitsin, en unas declaraciones a la 'Rossiyskaya Gazeta' en las que ha señalado que, si Moscú da la orden, "en cualquier momento" se pueden retomar las pruebas. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Riabkov, ha sugerido que retomar estos ensayos no está sobre la mesa. "Como ya ha dicho el presidente (Vladimir Putin), podemos realizar pruebas, pero no lo haremos si Estados Unidos se abstiene de dichos pasos", ha explicado ante la prensa, según la agencia de noticias TASS. Riabkov ha indicado que los preparativos en Nueva Zembla responden a los avances que también habría realizado la parte estadounidense para "mejoras sus infraestructuras" durante los últimos años.

