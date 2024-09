La Policía investiga los cánticos por la "deportación masiva" de migrantes en las celebraciones de AfD

La Policía ha abierto una investigación por un presunto delito de odio tras los cánticos a favor de la "deportación masiva" de inmigrantes durante la celebración de los buenos resultados obtenidos el domingo por el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones del estado alemán de Brandeburgo. La Policía ha explicado que la investigación se ha abierto a raíz de una denuncia sobre lo ocurrido y ha indicado que tiene ya acceso al vídeo en el que se grabaron los cánticos, según recoge la televisión pública alemana ARD. El político de Los Verdes Volker Beck ha publicado en X que ha presentado una denuncia por incitación al odio. "Inmigrantes y refugiados forman parte de la población. Están incitando al odio, a la violencia o a medidas arbitrarias como millones de deportaciones. He denunciado a los responsables de AfD por el Artículo 130 del Código Penal", ha explicado Beck. El Artículo 130 penaliza el odio contra un grupo nacional, racial, reoligioso o definido por su origen étnico o contra sectores de la población con entre tres meses y cinco años de cárcel. El presidente de AfD-Brandeburgo, René Springer, ha argumentado que estos cánticos de Alternativa Joven --sección juvenil del partido-- son "inocuos" en comparación con la defensa del aborto del ala juvenil del SPD. De hecho, la canción ha sido utilizada recurrentemente por las juventudes de AfD durante la campaña electoral. Simpatizantes de AfD celebraron los resultados del partido --el segundo más votado-- en un restaurantes a las afueras de la ciudad de Potsdam en el que se corearon canciones con frases como "vamos a deportarlos a todos, deportad a todos" y se han visto pancartas con consignas como "deportemos a millones". Presente en el lugar estaba el candidato de AfD a las elecciones regionales, Hans-Christoph Berndt, y los líderes nacionales del partido, Alice Weidel y Tino Chrupalla. La frase de la deportación se insertó en la canción 'Das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht' ('Avanza. Vamos a celebrarlo toda la noche') del grupo Die Atzen. La banda ha reaccionado en una publicación en Instagram en la que advierte que "los únicos que tienen permiso para reescribir nuestra canción son la Curva Este del (club de fútbol) Hertha Berlín y Bob Esponja". SCHOLZ: "VALE LA PENA LUCHAR" Mientras, el canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, ha puesto en valor la victoria por un estrecho margen de su partido en las elecciones del domingo en Brandeburgo y ha apelado a ese mismo espíritu a nivel federal. "Vale la pena luchar", ha declarado Scholz desde Nueva York y ha defendido la necesidad de movilización también a nivel federal "para luchar, actuar con decisión y unidad y concentrarse en los problemas que afronta nuestro país". A nivel regional, el líder del SPD en Brandeburgo, Dietmar Woidke, ha anunciado su intención de abrir conversaciones "exploratorias" para formar un gobierno de coalición que incluya a la Alianza Sahra Wagenknecht-Por la Razón y la Justicia (BSW, cuarta fuerza política) y con la Unión Cristiano Demócrata (CDU). "Mi objetivo es formar un gobierno estable", ha declarado Woidke desde Berlín. Así, ha restado importancia a la guerra de Ucrania o el despliegue de misiles estadounidenses en Alemania como posibles factores en las negociaciones. "Las negociaciones y el posible acuerdo de coalición trata de la política en el estado de Brandeburgo y en ella no hay política exterior ni de defensa", ha resaltado. Woidke ha gobernado hasta ahora con el apoyo de la CDU y Los Verdes, pero los ecologistas han quedado reducidos a una representación testimonial en el Parlamento y la CDU ha manifestado su intención de ser oposición. "Honestamente. No sé qué podríamos tratar en esas conversaciones", ha declarado el secretario general de la filial de la CDU en Brandeburgo, Gordon Hoffmann. "No tenemos el mandato para gobernar. No hay una mayoría de SPD y CDU, así que está claro que las conversaciones exploratorias deben ser entre el SPD y la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW)", ha añadido.

