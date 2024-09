Francia-. Telegram anuncia que facilitará la información de quienes infrinjan sus normas de uso

La red de mensajería Telegram pondrán en conocimiento de las autoridades, bajo petición previa, todas aquellas cuentas en las que se comparta contenido ilegal, según ha anunciado su fundador, Pavel Durov, quien fue detenido hace un mes por las autoridades francesas por algunos de los temas que aparecía en la plataforma. "Hemos dejado claro que las direcciones IP y los números de teléfono de aquellos que violen nuestras normas pueden ser revelados a las autoridades pertinentes en respuesta a solicitudes legales válidas" ha escrito Durov en su perfil de la plataforma a fin de "disuadir aún más a los criminales de abusar de Telegram". Durov ha asegurado que durante las últimas semanas, los equipos de rastreo de Telegram han identificado "contenido problemático" habiéndose sido ya desarticulado. "Si todavía consigues encontrar algo inseguro o ilegal en Telegram, por favor, infórmanos a través de @SearchReport", ha interpelado. Durov ha lamentado que las capacidades de su plataforma hayan sido utilizadas de "forma abusiva" por algunas personas, que en clara violación de su política de uso", han estado utilizándola para vender sus "bienes ilegales". "Estas medidas deberían disuadir a los delincuentes. Telegram está pensado para encontrar amigos y descubrir noticias, no para promocionar bienes ilegales. No dejaremos que los malos actores pongan en peligro la integridad de nuestra plataforma para casi mil millones de usuarios", ha remarcado. El pasado mes de agosto, las autoridades francesas detuvieron a Durov, imputándole tras varios días en prisión por los delitos relacionados con el crimen organizado a través de su aplicación de mensajería debido al contenido que ofrecen. En concreto, la Fiscalía francesa le ha imputado doce delitos, relativos a la difusión de imágenes pornográficas de menores o el tráfico de drogas, entre otros contenidos. Los investigadores galos le reprochan además que no haya colaborado con las autoridades para interceptar comunicaciones. Con casi mil millones de usuarios en todo el mundo, Telegram se ha situado como una alternativa a las plataformas de mensajería estadounidenses, funcionando al mismo tiempo como una red social gracias a sus canales públicos que pueden acumular cientos de miles de suscriptores.

Compartir nota: Guardar Nuevo