Belén Aguilera nos desvela si le gustaría cantar con Isabel Pantoja

Belén Aguilera asistía hace unos días al Cosmopolitan Influencer Award 2024, un eventazo súper importante para "galardonar a mujeres que trabajan intensamente, que son de admirar y es una tarde para nosotras, para divertirnos y para admirarnos mutuamente". Entregada a su profesión como cantante le preguntábamos si se atrevería a subirse a un escenario con Isabel Pantoja ahora que está captando a nuevos talentos en su gira 50 años y nos confesaba que "es una cosa que se ha llevado como de siempre, al final, yo creo que cada artista también marca una generación, y crecer habiendo admirado a alguien y tener la oportunidad ya una vez consolidado o no consolidado, emergente, de colaborar con alguien que se ha admirado toda la vida es una cosa muy bonita". El subirse al escenario con una artista de esa categoría "creo que se nutren ambas partes, creo que hay mucho que nutrirse mutuamente, entonces por supuesto, es una cosa que me encantaría hacer con artistas que he admirado de toda la vida" nos explicaba la cantante. Eso sí, Belén nos comentaba que Isabel "no es un artista que haya consumido mucho, pero me encanta, sí, porque no es el tipo de música que yo he consumido, pero a mí a ella me encanta, es un icono total".

