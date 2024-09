Del frenazo del City y la lesión de Rodri al poder único del Bayern

Iñaki Dufour

Madrid, 22 sep (EFE).- Nada más el Bayern Múnich sostiene una marca impecable en este inicio de temporada en las grandes ligas europeas, ganador de todos y cada uno de sus cuatro partidos en la Bundesliga -más una goleada en la Champions-, entre los primeros tropiezos del París Saint Germain y el Manchester City, que igualó 2-2 con el Arsenal con la alarma de la lesión en la rodilla de Rodrigo Hernández, cuyo preocupante alcance está a la espera de las pruebas médicas.

Superado el cuarto de hora, en un córner, cuando inició la carrera hacia el remate, el centrocampista español se golpeó con Thomas Partey, cayó al suelo, se agarró la rodilla derecha y evidenció la posible gravedad de la dolencia. Atendido sobre el campo, pidió el cambio y fue reemplazado por Mateo Kovavic entre los signos indudables de alerta. Las pruebas determinarán la dimensión.

El Manchester City, mientras, empató 2-2 con el Arsenal. El grupo celeste perdió sus dos primeros puntos. Por delante en el minuto 9, con un pase de Savinho y el noveno gol en cinco jornadas (el cien de su carrera con el City) de Erling Haaland, el conjunto londinense igualó por medio de Riccardo Calafiori e incluso tomó ventaja, ya al borde del descanso con el 1-2 de Gabriel Magalhaes, nivelado finalmente por John Stones en el 98.

Aún sostiene el liderato, un punto por encima del Liverpool, que, en un margen de once minutos, resolvió su triunfo contra el Bournemouth (3--0). Del 26 al 37 ya no quedaba partido, ni una sola opción para el grupo dirigido por Andoni Iraola, derribado por dos goles de Luis Díaz y otro de Darwin Núñez. El colombiano ya suma cinco tantos en cinco duelos de la Premier; el uruguayo no marcaba con su club desde el pasado abril.

A un punto está el Aston Villa de Unai Emery. Sufrió para remontar al Wolwerhampton. Por detrás en el marcador desde el minuto 25, con el 0-1 de Matheus Cunha, no empató hasta el 73, por medio de Ollie Watkins, y no ganó hasta el 88, con el 2-1 de Ezri Konsa. El 3-1, ya en el 94, fue de nuevo de John Duran. Sensación en el Villa, tercero, es el cuarto acierto en seis choques del delantero colombiano de 20 años, que sigue en racha,

Ya asoma por la zona alta el Chelsea. Su segundo triunfo consecutivo, el tercero en cinco jornadas, ya lo reafirma como un candidato a la Liga de Campeones. Enzo Maresca, instante a instante, reencuentra la regularidad. Este sábado sobrepasó al West Ham de Julen Lopetegui con dos goles de Nico Jackson, en el 4 y el 18, y otro de Cole Palmer, en el 47 (0-3).

Ya no es invencible el Newcastle, derrotado por 3-1 por el Fulham, mientras resurgió el Tottenham, que levantó un golazo en contra de Bryan Mbeumo con los tantos de Dominic Solanke, Brennan Johnson y James Maddison y una estirada formidable del portero Guglielmo Vicario, aún con 2-1, y decreció el Manchester United, mejor que el Crystal Palace, pero igualado a cero por las paradas de su exportero Dean Henderson.

El Bayern sigue intratable. Su victoria 0-5 en Bremen fue una demostración de poder. Michael Olise, fichado este verano por 53 millones de euros al Crystal Palace, rompió el partido, marcó dos goles (el 1-0 y el 4-0) y dio otros dos (el 2-0 a Jamal Musiala y el 3-0 a Harry Kane). Serge Gnabry redondeó la goleada. El líder de la Bundesliga suma 16 goles en cuatro jornadas, con tres puntos de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores: Bayer Leverkusen, Friburgo y Eintracht Fráncfort.

El bloque de Xabi Alonso ganó en el minuto 93, con el 4-3 de Víctor Boniface, tras un intercambio de golpes frente al Wolsburgo, que logró adelantarse hasta dos veces para finalmente perder en los instantes finales. De ahí se aleja el Borussia Dortmund, zarandeado por 5-1 por el Stuttgart. Un batacazo para el equipo de Nuri Sahin, ahora octavo. Tampoco venció el Leipzig, igualado por el Sankt Pauli (0-0).

Ya no lo gana todo el París Saint Germain en Francia. En la quinta jornada cedió sus primeros dos puntos, con un 1-1 en su visita al Reims. Keito Nakamura marcó el 1-0 en el minuto 9, pero Ousmane Dembele igualó en el 78, con su tercer tanto en las últimas dos jornadas. El PSG sorteó la derrota en el tramo final para mantener el liderato, compartido con el Mónaco, ganador 3-1 ante el Le Havre, y el Marsella, que venció con diez en Lyon (2-3).

El Torino es el líder en Italia. Nadie iguala sus once puntos. Ni el Nápoles ni el Juventus vencieron su duelo directo, empatados sin goles en el estadio del conjunto 'bianconero' para frenar el ritmo del bloque celeste, dirigido por Antonio Conte, tras tres triunfos consecutivos, y proponer las primeras dudas en torno al equipo de Thiago Motta, atascado en tres empates seguidos en la Serie A.

Tampoco ganó el Inter, derrotado en el derbi por el Milan (1-2), con un gol en el minuto 89 de Matteo Gabbia, mientras que el Roma estrenó entrenador, Ivan Juric, y victoria, por 3-0 contra el Udinese, con goles de Artem Dovbyk, Paulo Dybala y Tommaso Baldanzi, tras la destitución de Daniele De Rossi.

Sumado el primer punto por parte del Everton y el Southampton en Inglaterra y por el Holstein Kiel, el Bochum y el Sankt Pauli en Alemania, ya no queda ningún equipo sin puntuar en las grandes ligas europeas. EFE

