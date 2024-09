Simeone: "Tenemos que gestionar la salud de los jugadores, sin ella es imposible"

Majadahonda (Madrid), 21 sep (EFE).- Recién jugado el pasado jueves el partido contra el Leipzig y a las puertas de visitar este domingo al Rayo, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este sábado la importancia de "gestionar de la mejor manera la salud" de los jugadores, porque sin ella "es imposible" tener un equipo, al tiempo que remarcó que "la palabra rotación no está buena, porque en realidad es una oportunidad" para quien juegue.

Este domingo será el tercer encuentro en una semana. Desde el triunfo por 3-0 contra el Valencia del pasado domingo hasta el duelo ahora en Vallecas, con el Leipzig entre medias. Después, habrá más. El próximo jueves visita al Celta, el domingo siguiente recibe al Real Madrid, el miércoles posterior se desplaza a Lisboa y el domingo 6 de octubre se medirá a la Real Sociedad en el Reale Arena, antes del parón por las selecciones nacionales.

"Nos genera intentar gestionar de la mejor manera la plantilla, pero, claro, viene siempre la dificultad cuando se acercan las horas al partido y vos necesitas ganar cada partido que juegas. La palabra rotación no está buena, porque en realidad es una oportunidad para los que pueden jugar, pero evidentemente no pueden repetir siempre los mismos que uno quisiera que repitan, porque vas camino de lesiones importantes, como se ha visto", avisó.

"De la parte nuestra, de la parte física y de los médicos, tenemos que intentar gestionar de la mejor manera la salud de ellos, porque con salud podemos tener equipo, sin salud es imposible. Pero después están ustedes (los medios de comunicación), que, cuando el partido termina, si va bien nadie dice nada y si va mal 'por qué no jugó este, el otro, el otro...'. Y se olvidan de todo esto que preguntan. Pero, bueno, es parte del ciclo de la vida", repasó el técnico argentino en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

Enfrente estará el Rayo. "Equipo complicado. Si es que juegan los cuatro, Isi, Camello, De Frutos y Álvaro, muy rápidos, con laterales muy profundos juegue quien juegue, con una idea muy valiente en la presión. Creo que es de los equipos que más recuperan en campo rival y de los que más velocidad tienen en las bandas, ya sea en los laterales o en los extremos que puedan jugar", analizó el técnico.

Simeone no desveló si hará cambios en el once titular, ni tampoco ofreció pistas en la sesión matutina en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, con los jugadores que salieron de inicio el pasado jueves en la Liga de Campeones a menor ritmo que el resto, para cuidar su recuperación. Rodrigo de Paul no se entrenó en el campo por trabajo individualizado. El centrocampista argentino está en duda para el duelo de este domingo.

Entre tanta carga de partidos, con tres choques por semana, "está claro", según Simeone, que "dentro del campo hay poco para trabajar en el tiempo que queda de cara a cada encuentro, sobre todo cuando toca jueves-domingo".

"Pero, al mismo tiempo, los chicos vienen con una base importante de situaciones de juego de distintas maneras de poder jugar y nos manejaremos como hacen todos los entrenadores en estos momentos, con más vídeos que entrenamientos e intentando compensar siempre lo que sea importante para cada partido que llega y los mejores que puedan afrontar ese encuentro", valoró.

El entrenador habló de Nahuel Molina, suplente en este inicio de curso, con sólo una titularidad de seis posibles: "Sinceramente, se lo dije el otro día, volvió de los partidos con la selección argentina mucho mejor, posterior a la Copa América. Cuando empezó la Liga no ha podido tener continuidad porque Marcos Llorente lo está haciendo muy bien en ese sector, pero lo vi muy bien en el partido contra Colombia, hizo muy buen segundo tiempo".

"Y entró muy bien en los partidos que le tocó entrar en este tramo. Para mí, el otro día (ante el Leipzig) entró muy bien, nos dio vitalidad, energía, profundidad y nos dio las situaciones que él mejor maneja, que son las ofensivas. Esperamos a ese futbolista, porque lo tenemos y porque creemos absolutamente en él", agregó.

Thomas Lemar acumula ya un año sin jugar en competición oficial (sí ha disputado tres amistosos durante la pasada pretemporada), desde la rotura del tendón de Aquiles derecho en el partido del 16 de septiembre de 2023 ante el Valencia en Mestalla. "Esperemos que pueda recuperarse de la mejor manera con la cual está trabajando con los médicos y, sobre todo con los fisios y hoy está volviendo a entrenar con el grupo", explicó el técnico.

"Está haciendo un esfuerzo grandísimo por ponerse de la mejor manera en este momento y he hablado con él hace dos o tres semanas explicándole lo que pienso de él y lo que tenemos que abordar, que es ayudarlo a que se ponga bien desde nuestro lugar, con su compromiso, su trabajo, su dedicación y con todo lo que nos ofrece. Ojalá que lo podamos tener en poco con nosotros como nos tiene acostumbrados en los mejores momentos que estuvo con nosotros", añadió.

Simeone también fue preguntado por el traje azul marino empleado en el banquillo en el partido del pasado jueves ante el Leipzig, cuando habitualmente utiliza uno negro. "Me parece gracioso, pero por ahí son tantos años que se han olvidado. He participado en los partidos con traje azul en Champions varios años, pero por ahí no lo vieron, ahora afinaron más el ojo y están más en el detalle. Entonces se vio. Pero está bonito, está lindo", dijo.