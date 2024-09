María Zamora pide a Urtasun que proteja al cine "con uñas y dientes" y una ley "valiente e independiente"

La productora María Zamora ha recibido este sábado, de manos del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el Premio Nacional de Cinematografía, a quien ha espetado a proteger el cine "con uñas y dientes", mediante una ley del cine "valiente, independiente, igualitaria, inclusivo y diversa". "Será nuestro legado para las próximas generaciones", ha remarcado la productora, en un acto que ha tenido lugar en el centro cultural Tabakalera en el marco del Festival de San Sebastián y al que han acudido compañeros de profesión, como la directora de cine Paula Ortiz o la actriz Marta Nieto, el guionista Elias León Siminiani. Asimismo, ha abogado por que el productor independiente cuente con "una definición más precisa" en la ley de cine ya que es "el verdadero garante de la diversidad y la independencia dentro del sector audiovisual". María Zamora también ha mostrado su agradecimiento a las compañeras productoras y a todas las que desde las asociaciones de productores que defienden "el cine en las salas, la diversidad y la probabilidad de las lenguas". María Zamora ha señalado que los galardonados anteriores son profesionales a los que admira "profundamente", por lo que recibió con sorpresa la llamada del ministro y tuvo que "reflexionar sobre el síndrome de la impostora" que acompaña a muchas mujeres durante toda la carrera "sin importar logros ni edad". A su vez, ha incidido en la importancia de "generar referentes", ya sean directoras, guionistas o productoras, para que "abran caminos para las que vienen después". "Esto me ha llevado a comprender que en el tema de la igualdad no basta con estar de acuerdo, hay que pasar a la acción", ha remarcado, al tiempo que ha animado a todos los hombres y mujeres de la industria audiovisual a "luchar por una filmografía igualitaria y a las instituciones a seguir el camino ya iniciado con las políticas de cuotas". Zamora ha recordado que fue a finales de los 90 cuando descubrió "el verdadero poder del cine" y que este "podía cambiar la vida de las personas". "El cine europeo de aquella época me abrió las puertas a mundos que no conocía. Cine como reflejo de la sociedad en la que vivimos, que nos acerca los unos a los otros, aunque estemos a miles de kilómetros tanto física como culturalmente", ha añadido. También ha celebrado la reciente iniciativa de acercar las escuelas a las salas de cine porque, en su opinión, "cine y educación deben ir de la mano para que el ciudadano medio conecte, para que sienta el mismo orgullo cuando ve ganar a Almodóvar el León de Oro que cuando La Roja gana la Eurocopa". "Nuestros cineastas también son marca España, deben ser protegidos y conservados cual pieza en un museo, pues conforman la riqueza cultural de nuestro país", ha sostenido. La primera persona en intervenir ha sido Siminiani, que ha elogiado a María Zamora, con quien ha trabajado en dos ocasiones, y por su "habilidad y astucia" para lograr lo que se propone en el sector, lo que le ha llevado "a cruzar techos de cristal, endogamias y yugos democráticos". "Tiene un plan que le devuelve al cine ese lugar preponderante que debería tener en la discusión cultural. Su objetivo es aportar al mundo cultural y a la sociedad", ha indicado. URTASUN Por su parte, Ernest Urtasun ha destacado el feminismo de María Zamora, que ha permitido que otras mujeres lleguen a la industria cinematográfica. Además, ha ensalzado el "extenso" catálogo cinematográfico de la premiada y ha afirmado que la producción es un "eslabón poco visible pero fundamental" y ha admitido que se trata de un sustento "indispensable" de cualquier producción. "Con tu trabajo has propiciado el talento de muchas mujeres, aportando a tareas desigualdades, violencias y discriminaciones que aún persisten, pero que entre todas y todos tenemos la obligación de superar. Las mujeres como tú habéis seguido adelante juntas, con magníficas películas que cada vez llegan más lejos y con unas narrativas necesarias para comprender el mundo en su plenitud", ha indicado. Asimismo, ha señalado el fuerte vínculo que ha creado María Zamora con los directores y directoras con los que ha trabajado, al mismo tiempo que ha recordado el fallo del jurado. "Otorgamos este galardón a María Zamora por fortalecer la presencia del cine independiente español en la mercado internacional incidiendo en miradas sensibles, diversas y oportunas", ha comentado.

