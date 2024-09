Galán afirma que Iberdrola está "mirando" nuevas oportunidades de alianza con Qatar

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha afirmado que la energética está "mirando" nuevas oportunidades de alianza en las que ir de la mano con Qatar, uno de sus socios históricos y principal accionista del grupo. En declaraciones a la prensa en el marco de la inauguración del parque eólico marino Saint-Brieuc (Francia), Galán destacó las buenas relaciones con Qatar, con quien ya cuenta con distintas alianzas. "Ellos son socios nuestros en otros temas y estamos mirando para ser socios nuestros en otros sitios", dijo. Iberdrola y Qatar se han erigido en los últimos años en aliados estratégicos. La colaboración entre ambos se consolidó en 2011, cuando la Autoridad de Inversiones de Qatar (QIA, por sus siglas en inglés) se convirtió en el principal accionista de Iberdrola. Desde entonces, la compañía española ha crecido siempre con el apoyo de Qatar a su modelo de empresa, apostando por la inversión en energías renovables, redes eléctricas inteligentes, almacenamiento y soluciones inteligentes para sus clientes. Qatar, que desembarcó en el capital de Iberdrola hace más de una década con un 6% de su capital, ha ido escalando posiciones hasta elevar su participación casi al 9% -superando en su accionariado a firmas como Blackrock (5,3%) o Norges (3,6%)-. "Yo hablo con los qataríes una semana sí y otra también. O sea, tengo una relación personal con ellos no buena, súper buena, a todos los niveles", subrayó el presidente de Iberdrola. DESCONOCE SU INTERÉS EN ELEVAR SU PARTICIPACIÓN. Lo que sí que aseguró desconocer es el posible interés de Qatar de incrementar su participación en la mayor eléctrica española y de Europa. "En el caso este no tengo ninguna noticia", destacó. Y es que Galán enmarcó las alianzas del grupo, al modelo de las selladas con la propia Qatar, Norges Bank -para crecer en renovables en España y Portugal-, con Masdar -para coinvertir 15.000 millones en eólica marina e hidrógeno verde en Alemania, Reino Unido y EE.UU.-, con GIC -para la expansión de las redes de transporte en Brasil por 430 millones de euros-, con Mapfre o con BP, entre otras, como una estrategia para aprovechar el amplio abanico de posibilidades de inversión en transición ecológica. "En este momento hay más posibilidades de inversión en el mundo de las que, digamos, podríamos racionalmente encarar y por eso tenemos socios que lo hacen como socios", indicó. En este sentido, Galán, que ya le semana pasada apuntó en una reunión interna con directivos del grupo que Iberdrola tiene oportunidades de inversión por más de 100.000 millones para los próximos seis años, estimó que solamente en Estados Unidos y Reino Unido hay oportunidades hasta 2029 por más de 60.000 millones de euros -unos 30.000 millones de euros en cada país- en redes eléctricas, principalmente. "Nosotros somos una empresa de redes. Lo primero somos redes", aseveró. COMPROMETIDOS YA MÁS DE 20.000 MILLONES DE INVERSIÓN. De hecho, con la adjudicación de los recientes concursos eólicos marinos en Estados Unidos y Reino Unido, que suman unos 1.800 megavatios (MW) o la adquisición de Electricity North West (ENW) estimó que la energética ya tiene comprometidos más de 20.000 millones de euros de inversión. "Ha sido un verano bastante movido porque, entre unas cosas y las otras, nos hemos comprometido con más de 20.000 millones de inversión, que espero, confío y estoy seguro de que van a dar un magnífico resultado para la compañía", añadió, destacando como Iberdrola está batiendo "día tras día record absolutos de capitalización". "Yo me siento muy orgulloso del valor de Iberdrola. No solamente es la mayor energética de Europa y una de las dos o tres mayores del mundo, dependiendo de los días, sino que también, en el caso español, tiene más valor en Bolsa que todas las energéticas", aseveró. LA EÓLICA FLOTANTE, "TRES O CUATRO VECES MÁS CARA". Por otra parte, Galán no se mostró especialmente entusiasmado con poder participar en eólica marina en España a través de la flotante, ya que se trata de una tecnología que, a día de hoy, está lejos de ser competitiva. "Fácilmente es tres o cuatro veces más cara", estimó. A este respecto, afirmó que en España llegarán primero las subastas de derechos de suelo marino para la eólica marina y luego ya se verá "dónde, cuándo y cómo" se marcarán las condiciones para el desarrollo de la flotante en las costas del país. "En este momento las posibilidades de inversión en el mundo que tenemos son enormes. Tenemos en Australia, acabamos de ganar en este momento un concurso para hacer 3.000 MW en el sur del país; en Japón estamos a punto de comenzar un parque nuevo de eólica marina. No tenemos ninguna urgencia ni ninguna necesidad. Dependerá al final de los recursos técnicos, económicos, financieros y humanos", manifestó.

Compartir nota: Guardar Nuevo