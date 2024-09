Miércoles, 18 de septiembre de 2024 (11:00 GMT)

LÍBANO ISRAEL

Suben a doce los muertos por explosiones en Líbano, donde 1.800 heridos fueron ingresados

Beirut (EFE).- El número de muertos por la explosión en cadena de buscapersonas en el Líbano aumentó este miércoles a doce, mientras que unos 1.800 de los más de 2.800 heridos requirieron ingreso hospitalario, anunció el ministro de Salud Pública, Firas Abiad. Abiad explicó que la mayoría de los heridos, unos 1.850, se concentraron en Beirut y sus suburbios, mientras que en el sur del país resultaron heridas unas 750 personas y, en el oriental Valle de la Bekaa, otras 150.

Hizbulá dice que habrá represalia "específica" a la "masacre israelí" de los buscapersonas

Beirut (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá prometió este miércoles que dará una respuesta "específica" a la "masacre israelí" causada entre sus filas por la explosión simultánea y masiva de miles de buscapersonas en manos de sus miembros en el Líbano y Siria, que dejó al menos nueve muertos y miles de heridos de diversa gravedad. En un mensaje emitido esta mañana, la formación armada señaló que pese al ataque recibido continuará con su apoyo a la "resistencia de Gaza y su pueblo" y seguirá defendiendo "el Líbano, su pueblo y su soberanía".

Taiwán afirma que Gold Apollo no efectúo exportaciones de buscapersonas al Líbano

Taipéi (EFE).- El Gobierno taiwanés manifestó este miércoles que la empresa Gold Apollo no ha efectuado exportaciones de dispositivos buscapersonas al Líbano en los últimos años, siendo la responsable de producirlos una empresa afincada en Hungría y denominada ‘BAC’. En declaraciones recogidas por la agencia estatal de noticias CNA, el Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán señaló que Gold Apollo exportó 260.000 buscapersonas entre 2022 y agosto de 2024, y que en los primeros ocho meses de este año vendió al exterior 40.929 unidades de estos dispositivos, principalmente a Estados Unidos y Europa.

Los muertos en la guerra de Gaza superan los 41.270 tras una veintena en el último día

Jerusalén (EFE).- El número total de fallecidos en la Franja de Gaza aumentó este miércoles a 41.272, la mayoría mujeres y niños; mientras que el de heridos superó los 95.550 tras más de once meses de ofensiva israelí. "La ocupación israelí cometió dos masacres contra familias en la Franja de Gaza, provocando 20 mártires y 54 heridos durante las últimas 24 horas", detalló hoy el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

Fallece en una prisión israelí otro médico del hospital Al Shifa encarcelado desde marzo

Jerusalén (EFE).- El médico gazatí Ziad Mohamed Al Dalo, trabajador del Hospital al Shifa, falleció en una prisión israelí en la que permanecía detenido desde marzo, informó este miércoles el Ministerio de Sanidad del enclave, controlado por Hamás. "El Ministerio condena este crimen atroz contra el personal médico palestino y considera que atacar al personal de salud mientras cumple su deber humanitario es una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario y de todos los convenios internacionales", denunció en un comunicado.

Al Sisi dice a Blinken que "todas las partes" deben asumir responsabilidades en O.Medio

El Cairo (EFE).- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, transmitió este miércoles al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, durante su reunión en El Cairo que "todas las partes" deben asumir responsabilidad ante una posible mayor escalada bélica en la región de Oriente Medio, informaron fuentes oficiales. Durante el encuentro, abordaron "los desarrollos de la escena regional, y el presidente (Al Sisi) aseguró el rechazo de Egipto de los intentos de escalada de conflicto y la expansión a nivel regional, indicando la necesidad de que todas las partes asuman responsabilidades", señaló un comunicado de la presidencia egipcia, sin detallar cuáles son las partes.

El Kremlin arremete contra Stoltenberg por apoyo de uso de armas occidentales contra Rusia

Moscú (EFE).- El Kremlin criticó hoy las declaraciones de apoyo del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al uso de armas de largo alcance occidentales contra territorio ruso, al señalar que este desoyó las advertencias del presidente de Rusia, Vladímir Putin."Este deseo públicamente expresado de no tomar en serio las declaraciones del presidente ruso es un paso absolutamente miope y no profesional", afirmó en rueda de prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

El hombre que imitó los métodos de Pelicot se reconoce como un "violador criminal"

Aviñón (Francia) (EFE).- Jean-Pierre Maréchal, el hombre que imitó los métodos de Domninique Pelicot de drogar a su mujer para poder violarla en estado inconsciente y ofrecer para ser violada, se reconoció como "violador" y "criminal", y dijo estar arrepentido de los abusos a los que sometió a su propia esposa. "Lamento mis actos, quiero a mi esposa", señaló Maréchal en su declaración en el juicio en Aviñón (sureste de Francia) en el que está acusado junto a Dominique Pelicot y a otros 49 hombres imputados por haber violado bajo los efectos de ansiolíticos a la mujer de éste, Gisèle.

La Justicia europea anula otra multa de 1.490 millones a Google por abusos con AdSense

Bruselas (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló este miércoles una multa de 1.490 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a Google en 2019 por abuso de posición dominante a través de su plataforma de publicidad AdSense. El fallo, sobre el que todavía cabe recurso, confirma "la mayor parte" de los argumentos del Ejecutivo comunitario, pero anula la sanción porque considera que Bruselas no tuvo en cuenta "el conjunto de las circunstancias pertinentes en su examen de la duración de las cláusulas contractuales que había calificado como abusivas".

El papa lamenta que la Iglesia católica sigue siendo demasiado "eurocéntrica"

Ciudad del Vaticano (EFE).- El papa Francisco lamentó este miércoles que la Iglesia católica siga siendo demasiado "eurocéntrica o, como se suele decir, occidental", en una reflexión sobre su reciente viaje por Asia y Oceanía, durante la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro. El papa celebró que ha podido "hacer como papa anciano lo que me hubiera gustado hacer como joven jesuita", tras visitar Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur en el viaje más largo de su pontificado.

El escritor John Grisham se une a campaña para detener la ejecución de un autista en Texas

Washington (EFE).- El escritor súperventas John Grisham se ha sumado a una campaña para salvar de la pena de muerte a un hombre autista condenado por la muerte de su hija de dos años, el cual, un vez agotados todos los recursos legales, depende de que prospere una petición de "clemencia" para no morir el 17 de octubre próximo. “Lo sorprendente del caso de Robert (Roberson) es que no hubo ningún delito. En la mayoría de los casos de condena a muerte, hay un asesinato y alguien lo cometió, pero en el caso de Robert no hubo ningún delito y, sin embargo, estamos a punto de matar a alguien por ello en Texas. Es muy indignante”, subrayó el escritor. EFE

