Los fuegos de Portugal, que han arrasado 10.000 hectáreas, imagen del día de Copernicus

Copernicus, el componente de observación de la Tierra del programa espacial de la Unión Europea (UE), ha elegido como imagen del día una imagen de los incendios de Portugal, donde ya han ardido más de 10.000 hectáreas. Los fuegos se iniciaron el 14 de septiembre y el área quemada se sitúa entre Oporto y Aveiro, en el norte y en el centro del país. La imagen fue tomada por el satélite Sentinel-3 de Copernicus el 17 de septiembre y muestra una nube de humo que se expande hasta cubrir aproximadamente 100.000 kilómetros cuadrados del océano Atlántico. Según Copernicus, las autoridades locales han emitido advertencias de que el riesgo de incendio forestal va a seguir siendo alto hasta al menos el 20 de septiembre. Hasta ahora, el fuego ha causado siete víctimas mortales. Actualmente hay más de 5.000 bomberos luchando contra las llamas. A nivel europeo, se ha activado el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (UE) y se desplegado ocho aviones de extinción de incendios de Francia, Grecia, Italia y España para apoyar las labores de extinción. Además, se ha activado un componente de cartografía a demanda del Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus que funciona continuamente para proporcionar productos cartográficos detallados que respalden las iniciativas de gestión de desastres. LLOVERÁ EL VIERNES, LO QUE PODRÍA AYUDAR A LA EXTINCIÓN Por su parte, Eltiempo.es ha recordado la 'regla 30-30-30', que dice que temperaturas superiores a los 30ºC, una humedad relativa inferior al 30% y vientos superiores a 30 kilómetros por hora (km/h) son los principales ingredientes de un tercio de los grandes incendios forestales. Según su predicción, la probabilidad de lluvias es superior al 90% el viernes. Aunque señala que no serían muy intensas, estima que podrían ayudar a las labores de extinción. Por días, el portal meteorológico ha señalado que el viento va a soplar durante este miércoles del sureste con velocidades de entre 15 y 20 km/h, aunque a lo largo de la tarde el viento rolará a noroeste, con rachas que pueden llegar a los 30 km/h. Aunque la humedad estará por encima del 70%, no se esperan lluvias. Además, las máximas van a estar entre los 26ºC y los 30ºC. Durante el jueves, Eltiempo.es ha avanzado que predominará el viento del noroeste, con rachas que no superarán los 30 km/h. Además, habrá una humedad superior al 70-80% y las temperaturas máximas bajarán. Por ejemplo, en Aveiro la máxima prevista es de 23ºC. Según el portal meteorológico, estas condiciones son mucho más favorables a la hora de controlar el fuego. Al margen de las probables lluvias del viernes, Eltiempo.es ha señalado que en esa jornada las temperaturas estarán entre los 21ºC y los 25ºC y el viento va a continuar del oeste-noroeste.

