Jules Koundé: "El objetivo es progresar, este año queremos más"

El jugador del FC Barcelona Jules Koundé aseguró este miércoles antes del debut en la Liga de Campeones, contra el AS Mónaco en el Principado, que el objetivo para este año es "progresar" y poder llegar más lejos de cuartos de final, el tope del año pasado y de las últimas campañas, y por otro lado se mostró de acuerdo con el español Rodri (Manchester City) sobre la posibilidad de que los jugadores hagan huelga para protestar por el apretado calendario. "El objetivo, cuando juegas en este club, al entrar en una competición es ganarla. Hay muchos equipos de máximo nivel y es muy difícil, con un nuevo formato al que vamos a tener que adaptarnos, con más partidos. El objetivo es competir, ser nosotros y progresar. El año pasado quedamos eliminados en cuartos y este año queremos más", comentó en rueda de prensa. Eso sí, hay un nuevo formato al que adaptarse. "Es difícil, creo que hay ventajas y desventajas. Nada puede ser siempre perfecto. Vamos a tener que probar este formato para opinar, pero supone jugar más partidos, por lo menos dos más o cuatro si no pasas directo. Es más carga, pero dentro del nuevo formato es más competitivo y juegas con más equipos. La verdad es que es difícil decir si es mejor o peor", reconoció. Con un estreno complicado contra el Mónaco, Koundé aseguró que el Barça cree en el equipo y en las ideas de Hansi Flick, que ha llevado al grupo a ganar los cinco primeros partidos de LaLiga EA Sports. "El equipo entiende muy bien lo que quiere el míster. Cuando hay un cambio de entrenador hay una dinámica nueva, es un entrenador muy cercano, su 'staff' también. Prestan atención a muchos detalles", destacó. "Tenemos equipo para jugar así, cada uno hace su trabajo y los delanteros presionan bien, recuperamos antes el balón y generamos más ocasiones. Todos tienen ganas de hacerlo porque te permite marcar goles y tener el partido más controlado", añadió. Y a nivel personal se mostró encantado. "Es verdad que el equipo, como yo, estamos pasando por un muy buen momento. He ganado títulos y conocido otros buenos momentos, pero ahora me encuentro muy bien en el equipo y con lo que propone el técnico y estoy contento, tenemos que seguir así", argumentó. Contra el Mónaco, cree que deberán mostrar lo aprendido de la derrota por 0-3 en el Trofeu Joan Gamper. "Ojalá podamos aprender del Gamper, seguro que lo hemos hecho. Es otra competición, ha pasado algo de tiempo y ahora estamos en un muy buen momento, el Mónaco también. Nos espera un partido difícil, en su casa, y es un equipo que juega con mucha intensidad. Así que estoy preparado", señaló. NO DESCARTA UNA HUELGA POR EL CALENDARIO En otro orden de cosas, se mostró a favor de convocar en un futuro una huelga para protestar por la alta carga de partidos del calendario, dando la razón al internacional español Rodri. "Estoy de acuerdo en todo lo que dijo Rodri. El calendario cada año se alarga, cada año tenemos más partidos y menos tiempo de descanso. Venimos de cuatro o más años diciéndolo, nadie nos hace caso. No se escucha a los máximos protagonistas, que somos los jugadores", lamentó. "Llegará un momento en el que tendremos que ir a la huelga, la única manera de hacer nuestra voz 'entendible' para los que deciden. Asumimos un riesgo máximo, cada vez hay más lesiones y menos descanso para lo mucho que nos preparamos. Los que van al Mundial de Clubes, más. Es una locura", reconoció el internacional francés. "Si las cosas no han cambiado todavía es porque nos falta organizarnos y comunicarnos más. Hay distintos sindicatos en varios países. Pero nos falta organizarnos para ser una voz, porque el mensaje es más poderoso cuando el mensaje viene de una organización que reúne a muchos jugadores. Es algo que tenemos que hablar", añadió.

