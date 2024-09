La restauración del templo de Edfu revela inscripciones, pintura y oro

Relieves y pinturas originales del santuario mejor conservado de Egipto, el templo de Horus en Edfu, han podido ser limpiados y consolidados por un equipo egipcio de conservadores. Con una longitud de 137 metros, una anchura de 76 metros en el pilono y alturas que van desde los 15 metros hasta los 35 metros, y con sus paredes completamente cubiertas de inscripciones y relieves pictóricos, Edfu se erige como un monumento único de la religión y la arquitectura antiguas, según los autores del trabajo. Construido y decorado entre el 237 y el 57 a. C., bajo los reinados de los reyes Ptolomeo III-XII, contiene más textos religiosos y escenas rituales que casi cualquier otro templo egipcio, algunos de los cuales se remontan al tercer milenio a. C. En los templos del antiguo Egipto, las decoraciones finas de pan de oro rara vez se documentan debido a su gran fragilidad. En Edfu, se han descubierto partículas de este tipo de dorado en numerosos lugares de las zonas de las paredes más altas del santuario de la barca. En colaboración con el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, un equipo de la Universidad Julius-Maximilians (JMU) de Würzburg ha estado investigando la pintura, antiguamente colorida, de los relieves de piedra del templo de Edfu, que estaba dedicado al dios halcón Horus. Los relieves y las pinturas fueron limpiados y consolidados por un equipo egipcio de conservadores bajo la dirección de Ahmed Abdel Naby. "El dorado de las figuras presumiblemente no sólo sirvió para inmortalizarlas y deificarlas simbólicamente, sino que también contribuyó al aura mística de la sala. Debió de ser muy impresionante, especialmente cuando entraba la luz del sol", dice en un comunicado la Dra. Victoria Altmann-Wendling, directora del proyecto e investigadora del Proyecto Horus Behedety en la JMU. Los restauradores egipcios eliminaron el polvo, los excrementos de pájaros y otros depósitos, como el hollín, de los relieves de arenisca. En el proceso, los investigadores descubrieron los restos de la pintura que cubría antaño todos los relieves. En la mayoría de los templos del antiguo Egipto, la pintura no se conserva en absoluto, o sólo en unas pocas zonas (interiores). El trabajo en el santuario de barcas del templo se completó esta primavera. Están previstos más análisis de los pigmentos y el dorado. Las pinturas multicolores permiten ahora obtener más detalles de las escenas y jeroglíficos que no se podían identificar en el relieve, como por ejemplo elementos de la vestimenta o de las ofrendas. Los artesanos también utilizaron el color para corregir los jeroglíficos tallados en piedra. "En la pintura, estamos captando una gestión de calidad antigua", dice el profesor Martin A. Stadler, director del Proyecto Horus Be?edety de Würzburg. "El hecho de que los dioses estuvieran completamente dorados es especialmente interesante. Lo encontramos en las fuentes textuales que describen la carne de los dioses como compuesta de oro", añade la Dra. Altmann-Wendling. GRAFITIS ESCRITOS POR SACERDOTES Otro resultado es el descubrimiento de dipinti (es decir, grafitis pintados con tinta) escritos en escritura demótica. Estos escritos son testimonio directo de la entrada de los sacerdotes en el templo. Estas inscripciones personales se conocen principalmente en las zonas exteriores del templo o en las puertas y no en el santuario o "santuario de los santos", donde se encontraban la barca y la estatua del dios adorado. Las oraciones dirigidas a Horus, llamadas proskynemata en la terminología científica, proporcionan así nuevos conocimientos sobre la "biografía espacial" de la sala, así como sobre las creencias y prácticas de culto de los sacerdotes responsables.

