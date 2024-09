Ana Peleteiro: "Mi decisión de dejar a Iván Pedroso ha sido por motivos personales que explicaré"

La atleta española Ana Peleteiro, vigente campeona continental y bronce mundialista de triple salto, relató este martes que la decisión de dejar a su entrenador Iván Pedroso "ha sido principalmente por motivos personales" que explicará "en su momento" si así lo considera. "Mi decisión de dejar a mi entrenador ha sido principalmente por motivos personales que explicaré en su momento si así lo considero. Iván ha sido un entrenador maravilloso y el grupo de entreno ha sido inmejorable, me llevo grandes amigos para siempre", escribió Peleteiro en sus redes sociales. La plusmarquista española, sexta en los Juegos de París, también anunció en 'Instagram' este domingo que Iván Pedroso dejaba de ser su entrenador después de ocho años trabajando juntos, para "apostar por otro proyecto" y buscar "nuevas motivaciones, aprendizajes y continuar creciendo profesionalmente". Desde ese anuncio, algunas informaciones apuntaron a que la gallega se mudaría a Francia para futuras preparaciones, algo que la propia Peleteiro desmintió en su mensaje de este martes. "Desde que comuniqué mi nuevo rumbo profesional hay ciertos medios que están difundiendo mentiras e información no contrastada sobre mi futuro", criticó. "Quiero aclarar que seré únicamente yo quien os informe sobre las decisiones que he tomado. Respecto a los bulos de que me voy a vivir a Francia, aprovecho para desmentirlo de antemano", adelantó la deportista a sus seguidores. Peleteiro no dudó en calificar de "informaciones falsas" las noticias publicadas tras su decisión de dejar a Iván Pedroso. "No puedo entender que personas con un título universitario de periodismo puedan publicar informaciones falsas que pueden repercutir a las personas en diversos ámbitos", lamentó. "Es por eso que mi equipo legal tomará medidas contra los medios correspondientes y en especial contra los periodistas que firman dichas noticias. Gracias a todos por vuestra comprensión", concluyó la gallega, de 28 años.

Compartir nota: Guardar Nuevo