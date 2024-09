Repunte en Wall Street dependerá más de la economía que de recortes de tasas

(Bloomberg) -- La magnitud del esperado recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal esta semana es menos relevante para la renta variable que la salud de la economía estadounidense, según los principales estrategas de Wall Street.

La Reserva Federal flexibilizaría su política el miércoles por primera vez en cuatro años, pero la magnitud del recorte de tasas está en el aire, ya que los derivados de tasas dan la misma probabilidad a un movimiento de 25 o 50 puntos básicos. Estas expectativas de relajación y la solidez de la economía han impulsado al S&P 500 más de un 30% desde noviembre, y el mercado está atento a si EE.UU. podrá evitar una recesión tras años de tasas altas.

“Si los datos dde empleo se debilitan a partir de ahora, los mercados pueden operar con un tono de aversión al riesgo independientemente de si el primer movimiento de la Fed es de 25 o 50 puntos básicos”, escribió en una nota Mike Wilson, de Morgan Stanley, quien fuera uno de los más pesimistas, o bearish, con el mercado hasta mediados de 2024. Por otra parte, si el empleo se fortalece, una serie de reducciones de 25 puntos básicos hasta mediados de 2025 podría apuntalar aún más las valoraciones de las acciones, dijo.

Analistas de Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. también advirtieron de que las tasas por sí solas eran menos importantes para las acciones, dadas las inciertas perspectivas de la economía.

“Aunque algunos inversores creen que la velocidad de los recortes de la Reserva Federal será el factor determinante de la rentabilidad de la renta variable en los próximos meses, la trayectoria del crecimiento es, en última instancia, el motor más importante para las acciones”, escribió David Kostin, estratega de Goldman Sachs, en una nota fechada el 13 de septiembre.

Las acciones han registrado un mayor grado de volatilidad en los dos últimos meses debido a la incertidumbre de las perspectivas económicas. Las elecciones estadounidenses se perfilan como un riesgo adicional a corto plazo.

Además, señales de menor crecimiento económico pesarían sobre las elevadas expectativas de crecimiento de las ganancias en los próximos trimestres. Según un índice de Citigroup Inc., en las últimas semanas ya eran más los analistas que rebajaban que los que mejoraban las previsiones de beneficios.

Señales históricas

El equipo de estrategia de JPMorgan, que incluye a Mislav Matejka, se ha fijado en la reacción histórica del S&P 500 a los recortes de tasas de la Reserva Federal en busca de pistas.

En el pasado, la reacción inicial de los valores al inicio de la relajación de la política monetaria había sido moderada, y “el rendimiento posterior divergió mucho, dependiendo de qué resultado de crecimiento prevaleciera”, dijo el estratega.

Los recortes de tasas en un contexto de recesión llevaron “sin sorpresa” al índice de referencia a la baja a lo largo del año, mientras que una economía resiliente impulsó rentabilidades de más de un 15%, afirmó. Un punto de contraste, advirtió Matejka, fue que el indicador sólo avanzó una media de alrededor del 4% en los 12 meses anteriores al inicio de la relajación política en ciclos anteriores.

En Goldman Sachs, Kostin dijo que un análisis histórico probablemente no sea fiable en las circunstancias actuales, dada la magnitud de la política de flexibilización ya descontada por el mercado. Los operadores de swaps esperan más de 200 puntos básicos de relajación para mayo.

“Si el mercado descuenta menos relajación de la Reserva Federal porque la economía se muestra resistente, la renta variable subirá a pesar del aumento de las tasas de los bonos”, dijo Kostin. “Por el contrario, si el mercado valora una mayor relajación de la Reserva Federal porque los datos económicos empeoran, la renta variable sufrirá incluso cuando los rendimientos de los bonos disminuyan”.

