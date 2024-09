El PSOE asegura que la Ley ELA podría aprobarse en el Congreso a finales de octubre "si el PP cumple su palabra"

Los grupos parlamentarios han intensificado las negociaciones para intentar cerrar un acuerdo en la Ley sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y, tras varias reuniones en la semana anterior, PSOE, Sumar y Junts han enviado el texto completo al Partido Popular y, según ha asegurado la diputada socialista, Maribel García López, en declaraciones a Europa Press, la Ley ELA podría salir del Congreso en octubre "si el PP cumple su palabra" y aprueba el texto enviado. "Hemos negociado, tanto con el Partido Popular como con Junts y Sumar, y hemos llegado a un texto de acuerdo. Ese texto, que se presentó previamente al Encuentro Nacional de la Comunidad de la ELA celebrado este fin de semana en Burgos, fue aceptado por Junts y por Sumar, y el Partido Popular, que en un principio dijo que aceptaría, puesto que hubo unas últimas modificaciones que ellos nos hicieron llegar dentro de esa negociación que hemos tenido, fueron aceptadas, pero en el último momento el PP dio marcha atrás, dijo que todavía no podía aceptar el acuerdo y todavía estamos esperando", ha asegurado la diputada socialista, Maribel García López. Así, García López ha asegurado que ahora mismo "están esperando a que el Partido Popular decida firmar el acuerdo". "Sumar, Junts y PSOE ya estamos dentro y, de hecho, hay otros grupos políticos que estarían dispuestos a registrar las enmiendas que generan ese texto de acuerdo, pero estamos pendientes del Partido Popular", ha afirmado. Los 'populares' plantean cinco propuestas que incluyen la "supervisión y atención continuada especializada 24 horas para las personas con ELA en estadios avanzados"; que sea una ley específica para la ELA y enfermedades o procesos neurológicos de alta complejidad y curso irreversible; y la puerta en marcha de una estructura para la investigación ELA. Además, el PP defiende apostar por la ayuda a electrodependientes y consumidores vulnerables; la captación específica de los profesionales; y dotación económica necesaria, según han señalado fuentes 'populares'. Tras acusar al PSOE de haber "retrasado" y "bloqueado" esta ley durante "tres años", Feijóo ha asegurado este lunes en declaraciones a los medios en Alicante que ahora "parece ser" que "se abre una ventana de oportunidad, una vez que el Gobierno asume la propuesta del Partido Popular y de las asociaciones de pacientes en la ley ELA". "Espero y deseo que el Congreso de los Diputados la apruebe por unanimidad en los próximos meses", ha declarado Feijóo, que este fin de semana recibió el agradecimiento del activista y enfermo de ELA Jordi Sabaté, por su respaldo para que esta norma salga adelante. Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido al Gobierno que deje de "bloquear" esa norma para que "pueda ser una realidad", con "una atención a todos estos enfermos y un apoyo también a sus familias como merecen". Sin embargo, desde el PSOE han asegurado que las propuestas del PP "ya están incluidas" en el texto que se les entregó el viernes a mediodía. "Esas cinco propuestas que se han sacado de la manga ya están en el texto de acuerdo que tienen ellos desde el viernes a mediodía. Ya estaban aceptadas. Eso lo han sacado ellos este fin de semana, no sabemos con qué objetivo, entendemos que es su relato, pero esas cinco propuestas ya están aceptadas en el texto de acuerdo que tiene el Partido Popular desde el viernes a mediodía", ha asegurado Maribel García López. "El viernes a mediodía estábamos todos de acuerdo en ese texto, incluido el PP. Lo que pasa es que, finalmente, no pudimos anunciar el acuerdo porque ellos, en el último minuto, decidieron que había que esperar, no sabemos a qué, pero había que esperar y todavía estamos esperando", ha apuntado la diputada socialista, señalando a su vez que desde "están convencidos" de que el PP "dirá que sí a lo largo de hoy o mañana". Así, una vez que el Partido Popular apruebe el texto enviado, el siguiente paso será una ponencia a puerta cerrada, luego una Comisión, y finalmente al Pleno del Congreso de los Diputados que, según ha apuntado Maribel García López, "si todo va bien y PP cumple con su palabra", se podría tener una Proposición de Ley de ELA "saliendo del Congreso en octubre". UN TEXTO ACORDADO CON LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES El texto acordado por los grupos ha sido también elaborado teniendo en cuenta las peticiones y propuestas de las asociaciones, concretamente con la Confederación Nacional de Entidades de ELA (CONELA). "Todo se ha hecho colaborativamente con ellos. Estaba el acuerdo de todos los grupos políticos de que sacaríamos un texto que CONELA aceptara de principio a fin, y así ha sido", ha asegurado la diputada socialista, Maribel García. En este sentido, el presidente de CONELA, Fernando Martín, ha mostrado su agradecimiento a todos los partidos políticos por "haberse quitado las chaquetas de los partidos y haber trabajado codo con codo" y "entender perfectamente que esto es una verdad humana, algo de todos", ha declarado a Europa Press. "En Junts desde el principio nos ha brindado su apoyo en el Congreso, nos ha acompañado en todo el proceso, ha presentado su propia proposición de ley, ha defendido firmemente las demandas de nuestro colectivo; y en Sumar han hecho una fundamental labor de enlace con el resto de los partidos, en especial con el Gobierno, claro, y ha permitido alcanzar un texto que corresponde a las necesidades de personas con ELA. Igualmente, el Partido Popular, desde el principio nos ha respaldado con la presentación de la proposición de ley y también con una actitud negociadora y constructiva que ha facilitado el diálogo con los demás grupos políticos", ha declarado. También ha resaltado el "talante considerador" de la diputada socialista, Maribel García, que "ha presentado su propia ley, aunque ha llevado a mucho más debate", y después les "han ayudado en cuanto a soluciones a las demandas que iban planteando", porque ha sido "clave para alcanzar y asegurar el compromiso del Gobierno". Con respecto al contenido de la nueva Ley, el presidente de CONELA ha explicado que se tratará de una Ley dedicada a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y enfermedades o procesos neurológicos de alta complejidad y curso irreversible. En este aspecto, el presidente de CONELA ha asegurado que estaban "preocupados" con la propuesta inicial del PSOE que incluía otras enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson porque "en lugar de hablar de unas particularidades, habla de enfermedades y mete a todas en el mismo saco". "Al final que te falte una pierna y que te duele la cabeza termina siendo lo mismo. Y eso es un problema", ha declarado. "Esto provocaba que el texto no llegara a donde tenía que llegar. En ese punto sí que hemos tenido que insistir mucho, negociar mucho, para que se entendiese que no podíamos hablar de ningún caso de diagnósticos, porque se ampliaría muchísimo el espectro y llegaría a muchas personas y conseguimos ubicarlo entendiendo que estábamos hablando de procesos y, dependiendo en qué punto del proceso te encontraras y qué situación tuvieses, cuánto de irreversible fuera, cuánto de mortal, cuánto da dañina y en qué estadio te encontraras, pues el Estado tiene que responder de una manera o de otra contigo", ha detallado.

