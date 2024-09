Ingebrigtsen sufre en Copenhague en su debut en medio maratón

Redacción deportes, 15 sep (EFE).- Treinta y seis horas después de disputar la final de 1.500 metros de la Liga Diamante en Bruselas, el noruego Jakob Ingebrigtsen hizo su debut en medio maratón en Copenhague (Dinamarca) concluyendo en el puesto 34 con un tiempo de 1h03:13, en una carrera que ganó el keniano Sebastian Sawe.

Ingebrigtsen comenzó la carrera a un ritmo muy alto, a 2:45 el kilómetro, siempre en el grupo de cabeza, pero a mitad de recorrido se paró, amagó con la retirada, pero decidió retomar más lento, sin aspiraciones de ganar, y terminó entrando en meta en 1h03:13.

"Intenté estar arriba en el grupo de cabeza pero mis piernas estaban demasiado cansadas. Durante el recorrido mucha gente me animó a seguir. 21 km es definitivamente demasiado largo. No volveré a intentarlo en un par de años. Fue divertido pero duro. Esto no es lo mío, al menos por ahora", dijo el noruego al terminar la carrera.

El ganador fue el keniano Sebastian Sawe, que paró el crono en 58:05, por delante del ugandés Jakob Kiplimo (58:09), segundo, y del también keniano Isaia Lasoi (58:10).

En la carrera femenina el triunfo fue para la keniana Margaret Chelimo (1h05:11), seguido de sus compatriotas Judy Kemboi (1h05:43) y Catherine Reline (1h06:09). EFE

