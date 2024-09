Domingo, 15 de septiembre de 2024 (18.00 GMT)

VENEZUELA CRISIS

España niega ser parte de una operación contra Maduro tras las acusaciones de Venezuela

Madrid (EFE).- España, a través de su Ministerio de Exteriores, desmintió este domingo que esté implicada en una "operación de desestabilización política" en Venezuela y rechazó "rotundamente cualquier insinuación" al respecto, tras sostener el Gobierno venezolano que "iba a suministrar mercenarios" para un supuesto operativo dirigido por Estados Unidos. El Gobierno español volvió a reclamar una "solución democrática y pacífica a la situación en Venezuela", después de que el chavismo hiciese pública el sábado la detención de dos españoles por su presunta implicación en una supuesta operación para llevar a cabo actos "terroristas", entre ellos asesinar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Borrell califica de "dictatorial" el régimen de Maduro en Venezuela

Madrid (EFE).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, calificó de "dictatorial" y "autoritario" el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, en alusión a las detenciones arbitrarias y a que el líder de la oposición, Edmundo González, tuvo que huir del país. En una entrevista concedida a la cadena de televisión privada Telecinco, Borrell indicó que con decir que el régimen de Venezuela es dictatorial "no arreglamos nada", sino que se trata de intentar resolver las cosas y ello reclama a veces "una cierta contención verbal". "Pero no nos engañemos con la naturaleza de las cosas. Venezuela ha convocado unas elecciones, pero no era una democracia antes y lo es mucho menos después", agregó.

Venezuela llama "vocero del mal" a Borrell tras sus declaraciones sobre el Gobierno de Maduro

Caracas (EFE).- El Gobierno de Venezuela llamó este domingo "vocero del mal" al alto representante de la Unión Europea (UE) para Seguridad y Asuntos Exteriores, Josep Borrell, luego de que este calificara de "dictatorial" y "autoritario" al Ejecutivo de Nicolás Maduro. "Cuando decimos el basural de la historia, nos referimos al lugar donde está Borrell ahora, de entrevista en entrevista, vocero del mal, una retirada de la política con las manos manchadas de sangre, doblemente fracasado en sus intentos por dañar al pueblo venezolano, inventando Gobiernos ficticios", dijo el ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, en Telegram.

Encuesta señala que ni Taylor Swift ni el debate hacen distanciarse a Harris de Trump

Washington (EFE).- Ni el debate celebrado esta pasada semana, en el que la candidata demócrata Kamala Harris mostró una mejor actuación, según las encuestas, ni el apoyo que le ha dado el icono de la música Taylor Swift han hecho distanciarse a la vicepresidenta del expresidente y aspirante republicano Donald Trump, según la última encuesta publicada este domingo por de ABC News/Ipsos. Así, mientras que antes del debate Harris aventajaba a Trump en cuatro puntos según esta encuesta (50 % frente al 46 %), tras el debate que se celebró el Filadelfia el pasado martes Harris le saca cinco puntos (51 % frente al 46 %), con un ligero cambio de un punto.

Trump afirma que odia a la cantante Taylor Swift, quien dio su apoyo a Kamala Harris

Washington (EFE).- Cinco días después de que el icono de la música Taylor Swift dijera que va a votar a Kamala Harris en las próximas elecciones presidenciales, el candidato republicano Donald Trump afirmó este domingo que odia a la cantante estadounidense con más éxito del momento. Con un directo "¡ODIO A TAYLOR SWIFT!" con mayúsculas y exclamaciones, Trump se desahogó a través de su red social Truth Social contra la multipremiada artista, la más escuchada en los últimos años a nivel internacional en plataformas como Spotify.

Hamás advierte que Israel "no disfrutará de seguridad" a menos que detenga guerra en Gaza

Jerusalén (EFE).- El grupo islamista palestino Hamás elogió este domingo el lanzamiento por los hutíes de Yemen de un misil balístico dirigido contra el centro de Israel, y recordó que el país hebreo "no disfrutará de seguridad" a menos que ponga fin a la guerra en Gaza. (Vemos el ataque) como una respuesta natural a la agresión contra nuestro pueblo palestino, el hermano Yemen y la región árabe, y afirmamos que el enemigo sionista no disfrutará de seguridad a menos que detenga su brutal agresión contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza", advirtió hoy Hamás en un comunicado oficial.

El ataque de los hutíes del Yemén contra Israel reaviva el miedo a una escalada regional

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí anunció este domingo haber interceptado el lanzamiento de un misil balístico disparado desde el Yemen contra el centro de Israel, reabriendo el temor a una posible escalada regional, pese a que este última acometida no causó muertos ni heridos graves. Las alarmas antiaéreas sonaron en el centro de Israel, incluido Tel Aviv, alrededor de las 6:20 de la mañana hora local (03:20 GMT), y unos quince minutos después, el Ejército confirmó haber identificado un misil tierra-tierra lanzado desde Yemen.Ya por la noche, el Ejército confirmó que uno de los interceptores sí que había alcanzado el misil, llegando a fragmentarlo pero no a destruirlo del todo.

Al menos 41 heridos en ataque ruso con bomba guiada contra edificio residencial en Járkov

Kiev (EFE).- Al menos 41 personas, incluidos cuatro niños, resultaron heridas este domingo por el impacto en un edificio residencial de una bomba aérea guida lanzada por Rusia contra la ciudad nororiental de Járkov, según el alcalde, Igor Terejov. "Según datos actualizados, hay 41 víctimas, entre ellas cuatro niños, el menor tiene un año", escribió el alcalde en su canal de Telegram, en el que indicó que el enemigo alcanzó el décimo piso del edificio, el fuego se extendió a cuatro pisos, del 9 al 12. El fuego arrasó los cuatro pisos superiores.

Grupos de jóvenes siguen concentrados en el norte marroquí para intentar cruzar a Ceuta

Fnideq (Marruecos) (EFE).- Grupos de jóvenes se concentran este domingo en montes y carreteras marroquíes cercanas a Ceuta en respuesta a la llamada de cruzar masivamente a la ciudad española. Según comprobó EFE, decenas de jóvenes recorren formando largas filas los caminos del monte Bouhali, situado a un kilómetro en línea recta de la frontera con la ciudad española y a dos de la frontera del Tarajal. Otros grupos de jóvenes también caminan por los arcenes de la carretera que conduce desde esa zona hasta la localidad de Fnideq (Castillejos), donde se ubica dicho paso fronterizo, gritando 'Alá es grande' y en ocasiones con piedras y botellas de cristal en la mano. EFE

