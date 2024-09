Serbia implanta un servicio militar obligatorio de 75 días para varones

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha anunciado este sábado que ha dado su aprobación a la norma que instaura un servicio militar obligatorio de 75 días para los varones. El servicio militar será obligarorio para los hombres, mientras que las mujeres podrán realizarlo con carácter voluntario, informa la televisión pública serbia RTC. "Quiero creer que todos sabéis lo mucho que necesitamos un ejército fuerte, que tendremos que comprar armamento. No queremos atacar a nadie. No vamos a hacerlo. Lo que queremos es disuadir a todos los que nos amenazan a diario", ha explicado Vucic durante una graduación de oficiales. También el primer ministro serbio, Milos Vucevic, ha puesto en valor la importancia de la implantación del servicio militar para "declarar Kosovo y Metohija como zonas de protección especial", en referencia a la provincia serbia que proclamó unilateralmente su independencia con apoyo de la OTAN. Vucevic ha apuntado que los primeros reemplazos serán a mediados del año próximo e incluirá a civiles que hayan terminado sus estudios sobre electricidad, mecánica y otros similares para su entrada en el Instituto Técnico Militar. "Necesitamos hombres jóvenes que sepan liderar y pilotar aviones no tripulados, drones, para que tengamos un servicio militar clásico , pero también habrá jóvenes de un cierto perfil que hayan terminado sus estudios y que puedan ayudar al país con sus conocimientos en unidades especiales de las Fuerzas Armadas serbias", ha apuntado. El Gobierno de Vucevic debe aún aprobar la iniciativa, aunque será un mero trámite debido a la estrecha colaboración que mantiene con Vucic. La iniciativa queda lejos de los cuatro meses de "mili" que pedía la cúpula militar a principios de año, pero Vucic ha reducido el plazo para evitar incentivar la ya importanet emigración de jóvenes.

