Imanol Alguacil: "No tengo miedo al Real Madrid, aunque no estemos en nuestra mejor versión"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha asegurado que el equipo "no" tiene "miedo" al Real Madrid, al que se enfrentan este sábado en el Reale Arena (21.00 horas), y que tienen la "capacidad para poder sorprender y ganar" al conjunto blanco, pero ha reconocido que tampoco están en su "mejor versión". "Nunca es un buen momento (para recibir al Real Madrid), o sí, porque estos son los partidos que nos gustan jugar. No es un buen momento porque es el Real Madrid y porque aunque no salgan unos, saldrán otros y todos son muy buenos, con una calidad enorme y un potencial bárbaro. A mí me gusta ver a mi equipo competir contra los grandes. Para nada tengo miedo, aunque no estemos en nuestra mejor versión", declaró en rueda de prensa. En este sentido, desveló que los futbolistas están "convencidos" de poder ganar. "En mi cabeza está hacer mañana un partido competitivo, jugarlo bien y ganar, pero sabiendo que enfrente tenemos al Real Madrid. Los jugadores están igual de convencidos que yo de que si hacemos nuestro partido tenemos capacidad para poder sorprender y ganar el partido, sabiendo que enfrente está el Real Madrid", manifestó. Además, el técnico vasco no tiene "ninguna duda" de que se puede ganar al cuadro blanco. "Y para muestra, el partido del año pasado. Aunque los jugadores sean diferentes, es el Real Madrid, y la que juega es la Real Sociedad, los mismos equipos; el año pasado nos faltó acertar para ganar el partido. Creo que fue un partidazo y lo perdimos. Por eso tienen estos jugadores, este equipo, tanta calidad y por eso están donde están", dijo. "Contra el Real Madrid, si no haces bien tanto lo ofensivo como lo defensivo, es muy complicado competir por las individualidades que tienen y por el equipo que es", añadió. Sobre el trabajo en defensa, recordó que "ante estos jugadores, por muchas ayudas que hagas, muchas veces no sirve de nada". "Igual que nosotros; por mucho que nos hagan ayudas, somos capaces de superar la presión del rival y las ayudas. Y con este tipo de jugadores, por mucho que hagas buenas ayudas, bascules, estés juntito, son diferenciales a todos los niveles. Es complicado. Pero si algo hemos hecho bien durante estos años ha sido trabajar defensivamente en bloque, ya sea apretando arriba o defendiendo en bloque bajo. El equipo, si algo ha hecho los últimos años, ha sido conceder muy poco, recibir muy pocas ocasiones de gol y mantener muchas veces la portería cero. Lo de mañana no cambia nada, lo que cambia es que hay jugadores muy buenos", explicó. También restó importancia al hecho de que Mbappé, Vinícius y Rodrygo no se esmeren excesivamente en el trabajo defensivo. "Llega un momento en el que esos jugadores también harán eso que igual en momentos puntuales no hacen. El año pasado, con un Real Madrid diferente, con muchos cambios, fue totalmente diferente, un equipo súper armado, súper junto, trabajadores. Nosotros fuimos capaces de hacer un grandísimo partido aunque se perdió. Los jugadores son diferentes pero tienen el mismo entrenador; con ese entrenador, el Real Madrid va a mejorar, y que si ese entrenador les pide a los jugadores mañana que se junten y hagan un trabajo defensivo lo van a hacer. Lo que pasa es que igual les pide lo contrario, que se queden descolgados para poder tener otras opciones. Va a depender de lo que les pida el entrenador", insistió. "Si solo te enfocas en Mbappé, dejas a Vinícius, a Rodrygo, a muchísimos jugadores de muchísimo nivel. Todos son importantes, todos son muy buenos, todos tienen una velocidad brutal, un poderío físico imponente. Con el nivel que tiene el Real Madrid, Mbappé, siendo diferencial, es uno más", continuó. También espera que puedan recuperar su mejor versión "cuanto antes, porque ya son muchos partidos". "No estamos en nuestra mejor versión, hay que reconocerlo. No me voy a lamentar y poner excusas, han pasado muchas cosas y lo que hay que hacer es hacer frente y recuperar esa muy buena versión de todos los jugadores, tanto individualmente como en lo colectivo. Por cómo se ha dado el calendario, no es lo más fácil, pero sin excusas porque creo que todos los equipos estamos igual", expuso. "OYARZABAL NO VA A ESTAR AL 100%" Por otra parte, Alguacil confirmó que podrá contar con Mikel Oyarzabal, aunque desveló que no está "al 100%". "Ha evolucionado bien. Cuando todos vimos que salía en camilla nos temíamos lo peor, pero lo importante es que ha evolucionado bien y que hoy ha entrenado con total normalidad. Todos sabéis lo importante que es para mí Mikel. Ese tobillo está tocado y seguramente no va a estar al 100%, pero sí que está para ayudar. Si está en la convocatoria es porque está disponible y porque puede echar una mano", apuntó. Respecto a las ausencias de Hamari Traoré y Brais Méndez, recalcó que deben olvidarse "de los que están lesionados" y enfocarse "en los que están". "Y los que están, están con ganas y con ilusión de poder hacer frente a un gran equipo como el Real Madrid, con uno de los mejores entrenadores, si no el mejor, con un plantillón. Tenemos ganas de competir, de hacer disfrutar a la afición y de que se vayan contentos a casa", indicó. "Hemos tenido un día de trabajo. Algunos jugadores de los que han venido, tanto Beñat como Take, no han estado en campo. Es más complicado así, pero es lo que sufren todos los buenos equipos que tienen jugadores internacionales, así que ante eso no hay excusas. No hemos tenido mucho margen para mejorar, porque muchos de esos jugadores que se han ido con las selecciones ni siquiera han jugado. Si estábamos diciendo que no estaban bien físicamente... seguramente no están mucho mejor. Debemos intentar hacer un once competitivo. Ellos también están en la misma tesitura que nosotros y también tendrán sus dudas", afirmó. Por último, respondió de manera irónica a las preguntas sobre su renovación. "¿Tú qué crees, me lo he ganado? Lo que piense yo es irrelevante. Me lo tengo que ganar", concluyó.

