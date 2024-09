Arantxa del Sol, incómoda y esquiva al hablar de Ana Herminia: "No tengo nada que decir"

Arantxa del Sol ha reaparecido este jueves con motivo de la Fashion Week de Madrid para asistir al desfile de Simorra, donde ha acaparado la atención de los medios al ser preguntada por Ana Herminia. Sin embargo, la esposa de Finito de Córdoba ha mostrado incomodidad ante el tema, siendo tajante en su respuesta: "No tengo nada que decir, de verdad". Tras su participación en 'Supervivientes', salió a la luz la relación de su marido con la pareja de Ángel Cristo, algo que generó gran revuelo mediático. Meses después y después de un verano muy tranquilo, la modelo ha asegurado sentirse tranquila y satisfecha. "Estoy muy bien. Hombre, después de una experiencia tan dura, ¿no? Como fue este programa, pues ahora ya llegando a la realidad y ya llevo meses, pero bien, bien, estupendamente bien", afirma, evitando entrar en más detalles sobre lo ocurrido. Durante el evento, la presentadora ha hablado sobre la ausencia de su marido, quien también es un apasionado de la moda, según ha revelado: "Le encanta la moda, le encanta. Él es mucho más apasionado de la moda que yo. A mí me encanta, pero zapatos y bolsos me vuelven loca. Pero él, la moda en general, le gusta todo. Incluso la moda femenina, muchas veces cuando hablamos de ropa y tal, tengo ahí un buen consejero".

