Alberto Dugarte asegura que no sabe qué regalaron los fans a Isabel Pantoja en Valencia

Mientras ultima los detalles de su mudanza a Madrid, que se producirá en los próximos días, Isabel Pantoja está de nuevo en el punto de mira después de que Antonio Rossi revelase en 'Vamos a ver' los exclusivos y carísimos regalos que la tonadillera habría recibido de sus fans tras su último concierto en Valencia. Concretamente, por parte de unos estadounidenses, que habrían viajado a nuestro país expresamente para ver la actuación de la artista y sorprenderla con unos detalles muy especiales que le habrían hecho mucha ilusión: un Ipad de último modelo, un teléfono móvil valorado en aproximadamente 1.500 euros, y un bolso de la firma Hermès cuyo modelo se desconoce, aunque algunos alcanzan los 200.000 euros. Una información que Mari Ángeles -presidenta del club de fans de Pantoja, no tardaba en desmentir- en la que el colaborador de Mediaset se ha reafirmado, y sobre la que ahora se pronuncia el maquillador de la cantante, Alberto Dugarte: "Yo no tengo ni idea porque yo no fui a la comida esa, así que no tengo... O la cena. No sé, el encuentro que tiene con los fans, yo no tengo ni idea. La verdad es que no soy consciente y ni sé de nada de ese tipo de regalos" ha revelado desviando la atención hacia los dos últimos conciertos de la gira por España de Isabel, en Tenerife y Alcalá de Henares, asegurando que está "brillante" y no nos los podemos perder "porque vale la pena muchísimo verla porque es espectacular". El peluquero también nos ha hablado de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, Julia Janeiro, que como ha trascendido está haciendo un curso de maquillaje en su escuela. Una noticia que ha confirmado, deshaciéndose en piropos con la influencer. "Es buenísima maquillando, se le da súper bien, entonces hay que explotar ese lado artístico que tiene, que aparte es espectacular, tiene una imagen brutal. Maquillando es muy buena" ha confesado, asegurando que no sabe cómo se encuentra el torero tras la angina de pecho que sufrió en la madrugada del pasado sábado porque "no hablamos de eso porque viene a clases como alumna y está con 180 alumnos más, así que no hay distinciones, viene a estudiar, viene a formarse y viene a ser una estrella del maquillaje y la verdad es que no hablamos nada de eso".!

