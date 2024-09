El PP responde a Venezuela que romper relaciones con España es una actitud "natural de una dictadura" que "agoniza"

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha respondido a la Asamblea Nacional de Venezuela que la petición para romper relaciones diplomáticas y comerciales con España desmostaría que el venezolano es "un régimen que agoniza" y que sería un "comportamiento normal y natural de una dictadura" que ataca a los países que le recuerdan sus carencias democráticas. Así lo ha sostenido el dirigente 'popular' en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, horas después de que el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, pidiera a los diputados que aprueben una resolución para cortar relaciones diplomáticas y comerciales con España, en respuesta a que el Congreso, a instancias del PP, reclamase el miércoles al Ejecutivo que se reconozca al opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Para Sémper, "es un comportamiento normal y natural de una dictadura" que Venezuela ataque y sojuzgue "la libertad de sus ciudadanos", a la vez que "señala y se enfrenta" con los países que le dicen "que es una dictadura". "También son los estertores de un régimen que agoniza", ha agregado el también vicesecretario de Cultura del PP. En este sentido, ha hecho un llamamiento a "intentar entre todos" a que la agonía del régimen de Nicolás Maduro sea "lo más rápida posible" y que "haga el menos daño posible", ya que "Venezuela y los venezolanos merecen un gobierno democrático" y "merecen vivir en un país libre". Por ello ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que "se sume" y "lidere en Europa el papel que España debe tener en Latinoamérica" porque, en su opinión, cuando algo sucede en Sudamérica "Europa mira a España, no mira a Letonia, no mira a otros países que con todo respeto tienen mucha importancia pero no la influencia en la historia y los vínculos emocionales, culturales, sociales, políticos que tiene España con Latinoamérica". "España debería de liderar una posición digna también en Venezuela y por eso pedimos y hemos pedido y vamos a seguir exigiendo a este Gobierno que se ponga el primero en la defensa de la libertad y del cambio y la desaparición de Maduro en Latinoamérica", ha añadido Sémper, insistiendo en la necesidad de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela.

