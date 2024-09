Ana Obregón desmiente que haya comprador para la casa de Mallorca

Desde hace unas semanas se habla de la famosa venta de la casa familiar de los García-Obregón de Mallorca, 'El Manantial', por 35 millones de euros... pero, sin embargo, ni Ana ni sus hermanos han hecho declaraciones públicamente porque decidieron que era un tema que querían llevar en la más estricta intimidad. Precisamente ese silencio que predomina en la familia de la presentadora de televisión ha hecho que salten algunas especulaciones, como por ejemplo que la decisión de ponerla en venta ha enfrentado a los hermanos. Tras su colaboración en 'Y ahora Sonsoles', hemos podido hablar con Ana y preguntarle si es cierto lo que ya se ha hablado de que habría un posible comprados y... se ha llevado las manos a la cabeza: "¡Pero bueno! pero vamos a ver, no hay, no... ni falso ni no falso, sabes que el tema de la casa es un tema confidencial, de mis hermanos y no quieren que hablemos". Además, la actriz ha dejado claro que la relación con sus hermanos sigue siendo perfecta: "¿Mala relación? yo adoro a mis hermanos, son mi vida ahora, no tengo padres, no tengo hijos... tengo a mis hermanos y a mi niña", concluyendo que "todo está de maravilla".

