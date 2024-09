Williams espera estar luchando por victorias en la F1 en 2028

El jefe de equipo de Williams, James Vowles, reconoció que esperan estar luchando por victorias en la Fórmula 1 en el año 2028, gracias a la "bastante inversión" que está realizando la escudería, al mismo tiempo que se mostró "muy contento" por el fichaje de Carlos Sainz, "una decisión crucial que cambiará por completo la dirección y el rumbo" del equipo. "Si me pidieran que me comprometa con una fecha, habría dicho más bien 2028, pero creo que el punto es que deberíamos estar en el camino correcto para llegar allí también. Hay bastante inversión, dirección y otros elementos que se están incorporando para 2026 y 2027. En la F1 se necesita tiempo", señaló en declaraciones recogidas por F1 este miércoles. Vowles se mostró "seguro" de que pueden tener "un rendimiento más rápido" en el futuro, aunque si intentan ir más rápido de lo adecuado "todo se derrumbará en algún momento". "Hacerlo bien es la clave para triunfar en la F1, no durante un año, sino durante muchos años. En 2028 tendría mucha más confianza en mirarte a los ojos y decirte que sí", reiteró antes del inicio del GP de Azerbaiyán este fin de semana. Además, a partir de 2025 Williams contará con Carlos Sainz en sus filas, un fichaje que ve como "un paso de los mil" que deben darse antes para "tener éxito". "Cuando se firmó, estaba muy contento, y él sabe que estaba muy contento", dijo Vowles. "Cuando se lo dije a la fábrica, que efectivamente estaba allí mismo, disfruté del momento. Momentos como este no ocurren muchas veces en tu carrera, en los que has tomado una decisión crucial que cambiará por completo la dirección y el rumbo de una escudería", expresó. Vowles ve a Sainz como "un activo enorme" dentro del equipo Williams, ya que lo considera "un piloto brillante". "Pero es un paso más en el camino para que este equipo vuelva a estar delante", defendió.

