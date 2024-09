Francine golpea costa de Luisiana como huracán de categoría 2

(Bloomberg) -- El huracán Francine golpeó la costa de Luisiana el miércoles por la noche, provocando una peligrosa marejada ciclónica y vientos de 155 kilómetros por hora.

La tormenta tocó tierra en Terrebonne Parish, 48 kilómetros al sur-suroeste de Morgan City, alrededor de las 18:00 horas del este de Estados Unidos, según el Centro Nacional de Huracanes. Francine azotó una zona costera pantanosa y escasamente poblada a unos 136 kilómetros al oeste de Nueva Orleans.

La tormenta marca el final de una inusual pausa en la temporada de huracanes del Atlántico, que se calmó a fines de agosto justo cuando la temporada normalmente se acerca a su punto más álgido. Después de varias semanas de baja actividad, los meteorólogos ahora están rastreando cuatro tormentas o tormentas potenciales en la cuenca del Atlántico central, incluida Francine.

El huracán está pasando cerca de seis refinerías y 22 puertos de la costa del golfo, según cálculos de Bloomberg. Más de 27.000 clientes de Luisiana ya se encuentran sin electricidad, según Poweroutage.us. Mientras que 253 vuelos en Houston, Nueva Orleans y Baton Rouge fueron suspendidos, según FlightAware, un rastreador de aerolíneas.

La tormenta no afectará directamente a ninguna de las principales plantas de exportación de gas natural de la región. Las compañías de petróleo y gas ya habían evacuado algunas de sus plataformas offshore en el golfo de México y cerrado casi el 39% de la producción de crudo y el 49% de la producción de gas como medida de precaución.

Francine es ahora el tercer huracán que golpea el territorio continental de EE.UU. en 2024, lo que lo convierte en el noveno año desde 1900 que ocurre antes del 11 de septiembre, confirmó Phil Klotzbach, investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado, en un correo electrónico a Bloomberg News. Esto se debe en parte a que las tormentas que se formaron este año se han desarrollado en las partes central y occidental de la cuenca atlántica.

Francine probablemente causará entre US$2.000 millones y US$3.000 millones en daños y pérdidas, dijo Chuck Watson, un modelador de desastres de Enki Research.

El centro de huracanes está siguiendo otras tres posibles tormentas tropicales en el centro del océano Atlántico. Uno de los sistemas ha sido elevado a depresión tropical y probablemente se recibirá el nombre de tormenta tropical Gordon el jueves por la mañana. Actualmente se encuentra a cientos de kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde, frente a la costa de África.

