El PP defiende hoy en el Pleno del Congreso el reconocimiento opositor Edmundo González como presidente de Venezuela

El PP defenderá este martes en el Pleno del Congreso una iniciativa sobre las elecciones presidenciales en Venezuela con la que busca que España reconozca al candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, como ganador y nuevo presidente del país, así como una condena de la represión del régimen de Nicolás Maduro y una reprobación del silencio del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que ha participado en tareas de mediación entre Gobierno y oposición. La proposición no de ley, que se debatirá este martes pero se votará el miércoles, podría salir adelante en su integridad o varios de sus puntos, ya que no sólo el PP y Vox reclaman el reconocimiento de la victoria de la oposición venezolana, sino también aliados del gobierno como el PNV y Coalición Canaria. Esta votación llega después de que Edmundo González se haya trasladado a España para recibir asilo político después de que el tribunal de Venezuela emitiese una orden de arresto en su contra por los supuestos delitos de "usurpación de funciones", "forjamiento de documento público", "instigación a la desobediencia de leyes", "conspiración", "sabotaje a daños de sistemas" y "asociación". Un grupo de opositores tiene previsto acudir a la Cámara para respaldar la iniciativa del PP, entre ellos Leopoldo López, Henrique Otero y Antonio Ledezma, según ha confirmado este último en declaraciones a Europa Press en las que ha descartado la presencia del propio González, que aterrizó el domingo en Madrid. ELEVAR LA PRESIÓN SOBRE MADURO En la iniciativa, recogida por Europa Press, los 'populares' señalan que según las actas presentadas por las fuerzas democráticas y avaladas por instancias internacionales, el candidato Edmundo González obtuvo 7.303.480 votos (el 67% del total), lo que refleja el "deseo inequívoco del pueblo venezolano de un cambio en la conducción del país: de la dictadura a la democracia, de la servidumbre a la libertad". Por ello, consideran que ante el régimen de Nicolás Maduro que intenta "imponer una perversa narrativa", es una "obligación política y moral" que el Gobierno de España reconozca al líder de la oposición como el "presidente electo y legítimo" de Venezuela. "Es un acto de justicia y de respeto a la verdad", inciden. Además, según defienden, esta decisión tiene implícitas dos consecuencias "imprescindibles". La primera, "elevar la presión sobre Maduro y sus secuaces", en un momento en el que la "represión arrecia" y la segunda, es enviar un mensaje "nítido" a la "dictadura" para que "asuma la realidad y ceda el poder". "Frente a la dictadura, el fraude y la represión en Venezuela no caben la equidistancia ni las vacilaciones", advierten y censuran el "silencio" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a quien reprochan además su "inaceptable" falta de compromiso con la verdad y la justicia y sitúan como "apoyo explícito" de Maduro. Por todo ello, en los nueve puntos que incluye la iniciativa, exigen no solo el reconocimiendo de Edmundo González como presidente "legítimo", sino que también en otro de los puntos instan al Ejecutivo a "liderar" el este reconocimiento en las instituciones europeas e instancias internacionales, con el objetivo de asegurar que el 10 de enero de 2025 tome posesión como presidente venezolano. También reclaman que se exija al régimen de Maduro el cese "inmediato" de la represión contra las protestas pacíficas y la liberación de todos los presos políticos. UN SISTEMA DEMOCRÁTICO PARA VENEZUELA Al hilo de esta cuestión, urgen a contribuir a reforzar las medidas de seguridad personal de los dirigentes de la oposición como María Corina Machado o Edmundo González Urrutia ante las "amenazas por su lucha en defensa de la democracia" en Venezuela. A los que piden también respaldarles como los "únicos interlocutores legítimos" en las negociaciones para la transición democrática. A nivel internacional, los 'populares' reclaman al Ejecutivo que lidere iniciativas para garantizar que el voto de los venezolanos sea respetado, y que se inicie un proceso de transición hacia un sistema de derechos y libertades basado en el reconocimiento de los resultados del 28 de julio. Pero también que promueva ante la Unión Europea la reinstauración de las sanciones a los dirigentes del régimen de Maduro que fueron levantadas antes de las elecciones como "presunto y a todas luces inútil" gesto de "buena voluntad", y ampliar estas sanciones, dirigiéndolas especialmente a los intereses económicos de los "colaboradores de la dictadura". Finalmente, en los dos últimos puntos del texto, el PP reclama apoyar en primer lugar la comparecencia en el Congreso de la dirección del Centro Carter para que explique con detalle las conclusiones de sus informes sobre las elecciones venezolanas y en segundo lugar, apoyar todas aquellas iniciativas de las fuerzas democráticas venezolanas y en especial, aquellas dirigidas a mantener viva la movilización en defensa del resultado electoral.

