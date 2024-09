Florence Pugh se declara enamorada de San Sebastián, su comida y su festival

Toronto (Canadá), 8 sep (EFE).- La actriz británica Florence Pugh cree que el Festival de Cine de San Sebastián es "el mejor" y expresa su satisfacción de que su última película, 'We Live in Time', sea la que cerrará la muestra española este año tras su estreno el pasado viernes en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

En una entrevista con EFE en TIFF, Pugh recomendó encarecidamente al actor Andrew Garfield, su compañero de reparto en la tragicomedia romántica dirigida por John Crowley, que aproveche su presencia en San Sebastián para ir a tapear por el casco viejo de la ciudad vasca.

Pugh, que vivió en España varios años cuando era pequeña, también reconoció que está muy vinculada con el país, que visita a menudo.

"Personalmente, creo que San Sebastián es el mejor festival. Fui allí por primera y única vez para 'Lady Macbeth' y fue la experiencia más hermosa. Estoy muy feliz de que ('We Live in Time') vaya allí", declaró.

"Estoy tan entusiasmado. Nunca he estado allí", respondió Garfield al escuchar a la actriz.

"¡La comida!", exclamó Pugh agarrándole el brazo.

"Cualquier media hora que tengas libre, solo camina por los callejones y ve, simplemente... es una locura, la comida. Pero vas a volver con mucho más peso", le advirtió la actriz a Garfield, que por su parte declaró su interés por surfear en Donostia.

"Entonces voy a ir más pronto", dijo el protagonista de tres películas de la saga de Spiderman ('The Amazing Spider-Man', 2012; 'The Amazing Spider-Man 2', 2014; y 'Spider-Man: No Way Home', 2021).

Pugh dio una última recomendación a Garfield sobre España: llevar camisas más holgadas.

La actriz de películas como 'Outlaw King' (2018), 'Black Widow' (2021), 'Oppenheimer' (2023) o 'Dune: Part Two' (2024), explicó que vivió en España desde que tenía tres años y hasta los siete.

"Fue una parte enorme de mi infancia. Enorme. Pude ser una niña durante mucho tiempo", dijo.

"Regreso de vez en cuando y aún tenemos amigos y familia allí. Y mi hermano se va a casar con alguien con quien crecimos allí, así que está muy conectado con mi corazón", añadió, aunque reconoció que tiene que mejorar su español.

"Es una de las cosas que necesito hacer. Me da vergüenza. Debería saber más", concluyó.

La 49 edición de TIFF se inició el pasado 5 de septiembre y concluirá el 15 de este mes tras la proyección de casi 300 películas. EFE

jcr/mgr

(vídeo)