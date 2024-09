Ruth Lorenzo se deshace en elogios hablando de Amaia Montero

Tras reaparecer hace unos meses en el concierto de Karol G en Madrid, Amaia Montero tiene a todos sus seguidores expectantes para saber cuándo retoma su carrera musical y se sube encima de los escenarios para continuar deleitando a sus fans. Hemos podido hablar con Ruth Lorenzo y al preguntarle por su compañera, no ha dudado en asegurarnos que "la admiro, la quiero muchísimo y parar es necesario, muchas veces parar es necesario porque has perdido tu camino, no recuerdas por qué, que te pierdes en todo esto, ¿sabes? Que al final es mucho más esencial". En cuanto a si ella ha sentido la necesidad de parar en algún momento, la artista nos confesaba que "todavía no" pero sí ha desvelado que "tengo momentos de necesito silencio" y en esos momentos "me saco Instagram, me voy a bucear al pueblo de pescadores y a meterme bajo el agua". Por eso, Ruth ha querido reflexionar sobre lo importante que es "no dejarte invadir por el exterior hace que tu interior esté resistente y creo que todos tenemos que hacer eso. Da igual de nuestra profesión porque nada es tan importante ni tan imprescindible". En cuanto a si la música le ha servido como terapia en más de una ocasión, la artista nos ha dejado claro que "sí, ha sido mi terapia totalmente, es como el refugio" y la define como "el refugio donde entras y donde las emociones que no eres capaz de compartir por cualquier circunstancia, porque no puedas, porque no sepas, porque no quieres, pero sentarte ahí y dejarlo todo salir es terapéutico total".

Compartir nota: Guardar Nuevo