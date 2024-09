Marta Fernández, con molestias en un hombro, se da de baja de los 50 mariposa S5

La nadadora burgalesa Marta Fernández se despidió este viernes de los Juegos Paralímpicos de París sin poder participar en los 50 mariposa S5, donde fue medallista hace tres años en Tokio, por sufrir molestias físicas que le impidieron participar en unas series matinales adversas para el equipo español. Según informaron desde el Comité Paralímpico Español (CPE), la triple medallista en La Défense Arena, no pudo nadar porque tenía uno de sus hombres 'tocados' y el servicio médico le recomendó que descansase en una prueba donde fue subcampeona en Tokyo 2020. De este modo, Marta Fernández se marcha de la capital francesa, a donde llegó con un ambiciosa apuesta de nadar cinco días seguidos, con una plata (100 libre S3) y dos bronces (50 espalda y 50 braza), y ya suma un total de seis medallas paralímpicas. La deportista castellano-leonesa era una de las mejores bazas para que la natación sumase alguna medalla más a las 15, una más de las logradas hace tres años en Tokio, que ya acumula en una penúltima jornada que no fue excesivamente buena ya que sólo dos nadadores se metieron en sus respectivas finales. Así, por la tarde únicamente nadarán en las finales de La Défense Arena el nadador con discapacidad visual José Ramón Cantero, en los 100 mariposa S11, y Daniel Ferrer, nadador de la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, que lo hará en los 50 libre S3. La joven de 16 años Anastasiya Dmytriv, triple medallista paralímpica, no se clasificó para la final de los 100 mariposa S9.

Compartir nota: Guardar Nuevo