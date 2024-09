Carlo Costanzia está completamente asentado en la casa de Alejandra Rubio

Alejandra Rubio se incorporaba este miércoles, 4 de septiembre, al elenco de colaboradores de 'Vamos a ver' y aseguraba en plató que su relación sentimental con Carlo Costanzia estaba "muy bien", desvelando que estaban deseando convertirse en padres y vivir esa experiencia. Sin embargo, los rumores de crisis han estado presentes durante todo el verano... y tras conocer que el modelo se había mudado a la vivienda de Alejandra no habíamos vuelto a verle, ni siquiera en el funeral que se celebró la semana pasada en honor a María Teresa Campos en Málaga. Europa Press ha sido testigo de cómo Carlo está completamente asentado en su nueva vida en casa de Alejandra. Le hemos visto salir del domicilio con su mascota para dar un paseo por las inmediaciones y, minutos más tarde, subirse de nuevo para descansar. Eso sí, sin mediar palabra sobre su relación con la joven, el modelo se mostraba de lo más respetuoso con la prensa y bromeaba con ellos asegurando que "ya no te molesto más", adelantando que ya no iba a volver a salir de casa a lo largo de la jornada.

Compartir nota: Guardar Nuevo