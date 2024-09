ONG registra reducción de asesinatos de odio LGTBI en México, pero advierte de subregistro

Ciudad de México, 4 sep (EFE).- La organización Letra S, Sida, Cultura y Vida documentó 65 asesinatos de odio a personas LGTBI en México en 2023, 20 casos menos que el año anterior, pero advirtió del subregistro e invisibilización de muchos casos, según lo revela un informe publicado este miércoles.

El reporte de la Red Sin Violencia LGTBI, compuesta por 10 ONG en América Latina, señala una reducción del 23,5 % de estos crímenes de odio en México, en comparación con el año anterior, cuando se registraron 85 casos.

No obstante, destaca que "no se cuenta con suficiente información para determinar las razones de esta reducción", pues “muchos casos no son cubiertos por los medios de comunicación, ni denunciados por medios oficiales”.

Por ello, entre otras recomendaciones urgentes, la red exhorta al Gobierno mexicano a "crear sistemas de información y registro de la violencia ejercida en contra de las personas LGBTI+, que aporten estadísticas desagregadas y diferenciadas, atendiendo a las especificidades de la diversidad sexual y de género, con un enfoque interseccional".

La mayoría de las víctimas son mujeres trans

El reporte destaca además que la mayor parte de las víctimas registradas en México eran mujeres trans, con 43 asesinatos, seguidas por los hombres cis gay, con 16.

Con estas cifras, México ocupa el segundo lugar en transfeminicidios, tan solo después de Colombia, donde se registraron 45 casos, según los datos de la red.

Además, Letra S señaló que la tasa de asesinatos de mujeres trans (13,6 por cada 100.000 habitantes) es más del doble que la de mujeres cisgénero (seis por cada 100.0000 habitantes), de acuerdo con información censal.

Asimismo, destacó que más de la mitad de los crímenes de odio LGTBI en el país fueron cometidos con arma de fuego, en un contexto de violencia generalizada por el crimen organizado.

Por ejemplo, en el estado de Colima (centro), las cuatro víctimas registradas eras mujeres trans, todas asesinadas por hombres armados con armas de fuego.

El informe alerta que 2023 ha sido el año más letal para las mujeres trans desde 2016, cuando comenzó el trabajo de documentación regional de la red, siendo las principales víctimas en Ecuador (81,8 %), Perú (66,6 %), México (66,1 %) y Nicaragua (50 %).

"Las mujeres trans son afectadas especialmente por prácticas violentas del crimen organizado que aprovechan su especial vulnerabilidad socioeconómica (mediante el cobro de “cupos” para el ejercicio del trabajo sexual o su instrumentalización para la realización de actividades de apoyo a la actividad criminal)", apunta.

La ONG resaltó que "de los 22 homicidios de personas LGTBI precedidos por desapariciones que fueron registrados por las organizaciones integrantes de la Red Sin Violencia en 2023, casi la mitad (10) ocurrió en México", en medio de la crisis de las desapariciones en el país, que en 2023 aumentaron en un 155 % en comparación con el año anterior, según las cifras oficiales.

También se documentaron persistentes retos y barreras para el acceso a la justicia en los homicidios de personas LGTBI, pues de los casos registrados en 2023, Letra S solo pudo identificar la línea de investigación de las autoridades en 23.

De los 10 países que integran la red, se documentó un total de 364 crímenes LGTBI, lo que corresponde a un aumento del 5,5 % con respecto al número de casos registrados en 2022. EFE

