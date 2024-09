Gabriela Guillén niega haber bautizado a su hijo el pasado mes de mayo

Adriana Dorronsoro daba una exclusiva en el día de ayer en 'Vamos a ver' que afectaba de lleno a Gabriela Guillén y a Bertín Osborne... y es que según la periodista, el pasado mes de mayo la modelo bautizó a su hijo en Madrigalejo, Cáceres, en una finca de una pareja de amigos. Sin embargo, Gabriela niega la mayor cuando le hemos preguntado por esta información, asegurando que nada de lo que se ha dicho es cierto: "Preguntádselo a quién lo ha dicho porque alguien ha dado una noticia falsa". Además, la joven nos ha asegurado que no sabe de dónde ha podido salir la noticia, pero entiende que se ha filtrado este 'bulo' con una mala intención: "Pues no sé, gente malintencionada". Sorprendida ante la información, Gabriela insiste que "es mentira" que esto haya sucedido después de publicarse que no habría invitado a la celebración a Bertín Osborne, padre del pequeño, después de la polémica que ha tenido estos meses con él.

