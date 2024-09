Ricardo Ten: "En ciclismo creo que no me quedan retos ya"

El ciclista español Ricardo Ten se mostró feliz por haber sacado la medalla de oro en la prueba de contrarreloj C1 de los Juegos Paralímpicos de París que le había salido "a las mil maravillas" y que le permite cerrar un palmarés en el ciclismo en el que no ve que le queden "retos ya". "La verdad que en Tokio pasaron un montón de circunstancias que se nos escapaban y aquí había que aprovechar la oportunidad y creo que la hemos aprovechado a las mil maravillas, tanto en las pruebas de pista, que no las habíamos preparado con especial dedicación, como en esta que la que habíamos preparado ha salido a las mil maravillas", señaló Ten a los medios tras su triunfo. El valenciano dio "las gracias" a todo su equipo y a su entrenador Eloy Izquierdo con el que se entiende "a las mil maravillas". "Sabemos perfectamente cuándo apretar y cuándo aflojar, y yo creo que gran parte de ese triunfo lo tiene él. Dedicárselo a la familia, a toda la gente que ha venido a vernos, a los patrocinadores y a los medios por la cobertura que le estáis dando a los Juegos, y ahora ya solo queda que disfrutar de lo que queda", advirtió. "Pienso que era un circuito que ni me beneficiaba ni me perjudicaba. Había una parte técnica a la que le podía sacar bastante partido, otra de potencia en el que gente más corpulenta y de más potencia podía hacer más camino que yo, pero todo eso lo hemos estado trabajando muy bien en la concentración en Sierra Nevada, haciendo series durísimas y el desnivel que ha habido lo hemos pasado sin ningún tipo de problema", añadió. Con todo, reconoció que el recorrido "a una vuelta" le beneficiaba porque tiene "esa explosividad y esa fuerza de poder aguantar desde el principio ir a tope". "Iba todo el rato por sensaciones. La primera parte me ha costado un 'poquito' coger ese punto de mirar y en cuanto he entrado ya en 170, 180 pulsaciones, sabía que era el ritmo. Lo hemos conseguido mantener hasta el final y al final hemos apretado con todo lo que teníamos y nos ha servido para conseguir ese oro", detalló. El español celebró haber conseguido por fin ese oro que tanto buscaba para completar un enorme palmarés, que inició en su etapa como nadador, con siete medallas paralímpica. "Había que cambiar de disciplina para intentar tener nuevos retos y era algo que me hacía especial ilusión, el poder haber ganado todo también en ciclismo. Creo que he cerrado un gran ciclo y que no se puede pedir más", indicó. Ten apuntó que no brilló tanto en el pasado Mundial de Ciclismo en Pista porque "no era el momento de estar bien". "Creo que el momento de estar bien era aquí en los Juegos. Lo hicimos a la perfección y creo que es una temporada de ensueño, no se puede pedir más", apuntó. El ciclista valenciano lleva ya tres medallas en París, aunque aclaró que él sólo venía a por el oro "en la crono". "Sabíamos que lo podíamos hacer bien, pero se han dado las circunstancias y lo hemos sabido aprovechar", remarcó tras ganar el bronce en la persecución y la plata en la velocidad por equipos junto a Alfonso Cabello y Pablo Jaramillo. "En ciclismo creo que no me quedan retos ya, el palmarés lo hemos cerrado ya por completo y hay que seguir disfrutando con lo que hacemos y en el momento que dejemos de disfrutar será el momento de dejarlo o de cambiar", aseguró el campeón paralímpico. "Nos habíamos centrado muchísimo en la crono porque creíamos y sabíamos que podíamos optar a ese oro, aunque luego siempre hay circunstancias que te lo pueden impedir y los rivales también siempre vienen muy bien preparados. La pista la teníamos en un segundo plano y sabíamos que podíamos hacerlo bien, pero para nada imaginábamos lo de la velocidad por equipos, que fue un espectáculo. Poder meternos ya en la final. La tranquilidad que te da saber que tienes ya asegurada la medalla y disfrutarlo con los compañeros fue un regalo y un premio", sentenció.

Compartir nota: Guardar Nuevo