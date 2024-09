El Festival de San Sebastián organizará un acto de apoyo al cine argentino ante el desmantelamiento de su industria

El Festival de San Sebastián organizará el próximo día 24 un acto de apoyo al cine argentino ante el desmantelamiento de su industria. Con la colaboración de Gabriel Hochbaum y la participación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina, en la 72ª edición habrá una delegación especial de productoras, cineastas y periodistas del país latinoamericano. Según ha explicado el certamen donostiarra, coincidiendo con el pase en Sección Oficial de 'El hombre que amaba los platos voladores', se realizará una concentración de profesionales del sector y se proyectará la película 'Traslados'. El Festival de San Sebastián dedicará este año a Argentina su 'Focus on', la iniciativa por la que un grupo de profesionales procedentes de un país, región o territorio acude al Festival para extender su red de contactos profesionales y participar en las actividades de Industria. Atendiendo a la "situación excepcional" que vive el cine argentino de "parálisis de proyectos y falta de apoyo por parte del Gobierno", se tratará de una edición especial de la iniciativa, un Focus on + en el que, en colaboración con Gabriel Hochbaum y la participación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina, además de a productoras, se invitará a cineastas y periodistas. Junto a la delegación, el Festival activará el martes 24 una jornada de apoyo al cine argentino, coincidiendo con el estreno en la Sección Oficial de la película de Diego Lerman 'El hombre que amaba los platos voladores'. El cóctel de dirección acogerá a la delegación argentina, se realizará una concentración en las escaleras del Auditorio Kursaal y a continuación se proyectará en los cines Trueba la película 'Traslados'. La no ficción dirigida por Nicolás Gil Lavedra, que se estrena en Argentina este jueves, tendrá su estreno internacional en San Sebastián e indaga en los conocidos como vuelos de la muerte, "la más cruel y efectiva metodología de asesinato y desaparición de personas ejecutada por la última Dictadura Cívico Militar Argentina". El pase estará acompañado de una presentación y un coloquio por parte del equipo de la película, encabezado por su director y por la productora Zoe Hochbaum. La 72ª edición del Festival de San Sebastián acoge a 16 películas producidas total o parcialmente en Argentina, en Sección Oficial y en los apartados New Directors, Horizontes Latinos, Zabaltegi-Tabakalera y Cine Infantil, además de la mencionada Traslados. Asimismo, en el apartado de Industria del Festival, hay seis proyectos argentinos seleccionados en el Foro de Coproducción Europa-América Latina, dos work in progress en WIP Latam y un proyecto de Ikusmira Berriak participado por una productora argentina.

Compartir nota: Guardar Nuevo