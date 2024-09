Carvajal: "Ser capitán lo guardaré en mi retina toda mi vida"

Redacción deportes, 4 sep (EFE).- Dani Carvajal será capitán de la selección española en Belgrado ante Serbia, ante la ausencia por lesión de Álvaro Morata y por sanción de Rodri Hernández, en un momento que confesó será muy especial y que guardará en la "retina" toda su vida.

"Estoy muy feliz de que hace diez años pudiese debutar con la selección absoluta y tener la posibilidad de cumplir 50 partidos. Era inimaginable para mí, sobre todo con los últimos éxitos de la Nations League y la Eurocopa que aumentan la energía y la motivación de seguir vistiendo la Roja", dijo en rueda de prensa en Belgrado.

"Sería la verdad algo muy bonito diez años después saltar al campo como capitán de la selección, representando al país desde esa posición es algo fantástico que guardaré en mi retina toda mi vida. Mi círculo sabe lo que significa para mí ser capitán de España y ojalá mañana pueda cumplirlo con el brazalete en el campo", deseó.

Carvajal reconoció que no ha variado su comportamiento en el vestuario del Real Madrid ni de la selección española tras llegar a ser uno de los capitanes, e intenta ser ejemplo para los más jóvenes.

"Intento mantener lo que he venido haciendo y me ha traído hasta aquí para ser uno de los capitanes del Real Madrid y de la selección. No tengo nada especial, hago lo que me sale al momento en motivación, a nivel táctico y emocional. Intentar ser un referente para las nuevas generaciones que sé que cuando llegas joven te fijas en los que llevan más tiempo", manifestó. EFE

